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Анонс первого российского смартфона Aquarius NS M11 на базе защищенной мобильной ОС «Аврора»

14 декабря 2021, 23:46




Компания «Аквариус» опубликовала видео с разработанным ею первым российским смартфоном (карманным компьютером) Aquarius NS M11 на базе мобильной ОС «Аврора», разработчиком которой выступает российская компания «Открытая мобильная платформа». Ролик был размещен на платформе YouTube.

Карманный компьютер Aquarius NS M11 предназначен в первую очередь для корпоративного применения в компаниях и организациях, где большое значение уделяется вопросам безопасности.

Анонс первого российского смартфона Aquarius NS M11 на базе защищенной мобильной ОС «Аврора»


Новый мобильный компьютер Aquarius NS M11 уже включен в Реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России; это произошло еще летом этого года. Мобильная ОС «Аврора» также входит в Единый реестр российского ПО с 2016 года. ОС сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России.

Сообщается, что российский смартфон разработан с применением современной элементной базы. Он выстроен на 8-ядерной мобильной платформе с архитектурой ARM. Дисплей нового КПК является мультисенсорным и имеет современную диагональ 6,67 дюйма.

Разработка и комплектация компьютера была подобрана специально с учетом соответствия требованиям, предъявляемым к защищенным устройствам, работающим с конфиденциальной информацией и персональными данными.

Сообщается, что мобильный компьютер Aquarius NS M11 обеспечивает защищенный доступ к информационным системам предприятия, поддерживает работу электронного документооборота с использованием электронной подписи и предоставляет рабочую среду исполнения для прикладных приложений.



Он имеет полный набор проводных и беспроводных интерфейсов, которые позволяют подключать различные периферийные устройства. Емкость аккумулятора - 5000 мАч.



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