Индийская компания Stuffcool, созданная 30 лет назад как подразделение Nissan Electronics и снабжающая своими кабелями такие бренды, как Phillips, TCL, Thomson, Onida и BPL, объявила о выпуске новой линейки кабелей Ecolo.
Новые кабели отличаются высокой экологичностью. По словам представителей компании, новая линейка относится к числу впервые выпущенных в Индии кабелей, которые полностью отвечают требованиям экологической безопасности. Они на 96% изготовлены из переработанного пластика, а оставшиеся 4% занимает полиэстер.
Кабели Ecolo доступны прежде всего в виде продуктов категории 5 (Cat 5). Они могут использоваться в структурированных кабельных системах для компьютерных сетей, таких как Ethernet. Этот кабельный стандарт подходит для 10BASE-T, 100BASE-TX (Fast Ethernet), и 1000BASE-T (Gigabit Ethernet).
Линейка новых кабелей Ecolo представлена также моделями «Type C to Type A» Cat 5 и «Type C to Type C», совместимого с PD65W. Они сертифицированы по добровольному стандарту GRS (Global Recycled Standard), который применяется для отслеживания и проверки содержания переработанных материалов в конечном продукте. Упаковка кабелей Ecolo также не будет содержать пластика.
Переход на использование переработанного пластика при выпуске кабелей Ecolo не подразумевает снижение каких-либо характеристик или допустимых сроков эксплуатации, отметили представители компании.
Кабели Ecolo 5A Type C можно использовать для устройств OnePlus, OPPO, vivo, где требуется применять мощные кабели Type C. Кабели Type C-to-C можно использовать для флагманских смартфонов Samsung, телефонов Google Pixel и зарядки последних моделей iPad Pro и MacBook Pro M1 с поддержкой передачи мощности до PD65 Вт. Оба кабеля имеют возможность синхронизации и позволяют передавать данные со скоростью 480 Мбит/с.