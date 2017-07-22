Компания SK hynix объявила о начале поставок образцов памяти DDR5 DRAM с самой высокой в отрасли плотностью записи для одного чипа DRAM. Прежнее достижение, объявленное в октябре 2020 года, также принадлежало компании SK hynix.
Новая память DDR5 производится с использованием передовой технологии литографии в жестком ультрафиолете (EUV) по нормам, соответствующим 1 ангстрему (1 ANM). Плотность записи составляет 24 Гбит на чип, что существенно выше уровня плотности 16 Гбит/чип, который реализован в существующих чипах памяти DDR5, емкость которых доходит до 2048 Мбайт.
Помимо 16-Гбитных чипов, в настоящее время также активно используются чипы с плотностью записи 8 Гбит/чип; это позволяет создавать микросхемы памяти емкостью до 1024 Мбайт.
Помимо возросшего объема, новые 24-гигабитные модули SK Hynix отличаются более высокой энергоэффективностью; она на 25% выше по сравнению с самыми скоростными среди существующих продуктов. Переход на новую технологию позволит поднять также и производительность работы модулей на 33%.
Помимо этого переход на новую технологию позволит SK hynix сократить выбросы углерода в атмосферу, что играет большое значение в контексте управления ESG.
В настоящее время SK Hynix предлагает модули DDR5 емкостью 48 и 96 Гбайт. Подобная оперативная память способна найти применение в серверном сегменте, центрах обработки данных и на корпоративном рынке.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".