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SK hynix на 50% увеличила плотность размещения данных в модулях памяти DDR5

15 декабря 2021, 11:30




Компания SK hynix объявила о начале поставок образцов памяти DDR5 DRAM с самой высокой в отрасли плотностью записи для одного чипа DRAM. Прежнее достижение, объявленное в октябре 2020 года, также принадлежало компании SK hynix.

Новая память DDR5 производится с использованием передовой технологии литографии в жестком ультрафиолете (EUV) по нормам, соответствующим 1 ангстрему (1 ANM). Плотность записи составляет 24 Гбит на чип, что существенно выше уровня плотности 16 Гбит/чип, который реализован в существующих чипах памяти DDR5, емкость которых доходит до 2048 Мбайт.

SK hynix увеличила на 50% плотность размещения данных в модулях памяти DDR5


Помимо 16-Гбитных чипов, в настоящее время также активно используются чипы с плотностью записи 8 Гбит/чип; это позволяет создавать микросхемы памяти емкостью до 1024 Мбайт.

Помимо возросшего объема, новые 24-гигабитные модули SK Hynix отличаются более высокой энергоэффективностью; она на 25% выше по сравнению с самыми скоростными среди существующих продуктов. Переход на новую технологию позволит поднять также и производительность работы модулей на 33%.

Помимо этого переход на новую технологию позволит SK hynix сократить выбросы углерода в атмосферу, что играет большое значение в контексте управления ESG.

В настоящее время SK Hynix предлагает модули DDR5 емкостью 48 и 96 Гбайт. Подобная оперативная память способна найти применение в серверном сегменте, центрах обработки данных и на корпоративном рынке.



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