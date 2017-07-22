Компания Intel начала поставки на рынок первых моделей настольных процессоров поколения Alder Lake-S с тепловой мощностью 65 Вт. В их число попали модели Core i3-12100F, i5-12400F и i7-12700F. Они должны появиться в продаже уже в январе следующего года, после CES 2022.
Интересной особенностью Intel Core i3-12100F и i5-12400F является то, что компания Intel выбрала в первую очередь процессоры Alder Lake-S, где отсутствуют высокопроизводительные и высокоэффективные суперядра Gracemont. Вся вычислительная мощь этих двух процессоров обеспечивается высокопроизводительными ядрами Golden Cove.
Процессор Intel Core 3-12100F несет 4 ядра и 8 потоков с максимальной частотой разгона 4,3 ГГц, а Core i5-12400F предлагает 6 ядер и 12 потоков с максимальной частотой 4,4 ГГц.
Третий среди новинок - процессор Intel Core i7-12700F - уже оснащен суперядром Gracemont. Он имеет ту же конфигурацию, что и i7-12700KF, отличаясь более низкими тактовыми частотами (базовой и разгона) - 2,1/4,9 ГГц против 3,6/5,0 ГГц у последнего. За счет этого удалось снизить TDP процессора с 125 до 65 Вт.
На упаковке показано, что вместе с процессором в комплект войдет также кулер Laminar RM1.
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