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Первые процессоры Intel Alder Lake-S появятся в продаже уже в январе 2022 года

15 декабря 2021, 13:46




Компания Intel начала поставки на рынок первых моделей настольных процессоров поколения Alder Lake-S с тепловой мощностью 65 Вт. В их число попали модели Core i3-12100F, i5-12400F и i7-12700F. Они должны появиться в продаже уже в январе следующего года, после CES 2022.

Интересной особенностью Intel Core i3-12100F и i5-12400F является то, что компания Intel выбрала в первую очередь процессоры Alder Lake-S, где отсутствуют высокопроизводительные и высокоэффективные суперядра Gracemont. Вся вычислительная мощь этих двух процессоров обеспечивается высокопроизводительными ядрами Golden Cove.

Первые процессоры Alder Lake-S появятся в продаже уже в январе 2022 года


Процессор Intel Core 3-12100F несет 4 ядра и 8 потоков с максимальной частотой разгона 4,3 ГГц, а Core i5-12400F предлагает 6 ядер и 12 потоков с максимальной частотой 4,4 ГГц.

Первые процессоры Alder Lake-S появятся в продаже уже в январе 2022 года


Третий среди новинок - процессор Intel Core i7-12700F - уже оснащен суперядром Gracemont. Он имеет ту же конфигурацию, что и i7-12700KF, отличаясь более низкими тактовыми частотами (базовой и разгона) - 2,1/4,9 ГГц против 3,6/5,0 ГГц у последнего. За счет этого удалось снизить TDP процессора с 125 до 65 Вт.

Первые процессоры Alder Lake-S появятся в продаже уже в январе 2022 года


На упаковке показано, что вместе с процессором в комплект войдет также кулер Laminar RM1.

Первые процессоры Alder Lake-S появятся в продаже уже в январе 2022 года




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

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