РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Huawei выпустила умную бутылочку HAERS Smart на базе HarmonyOS Connect

15 декабря 2021, 14:56




Компания Huawei выпустила умную бутылку для воды и других жидкостей. Она получила название Smart Water Haers. Гаджет работает на платформе HarmonyOS Connect и обладает рядом необычных функций.

Новая бутылочка продается в Китае через интернет-магазины Vmall и Jingdong (JD.com), что позволяет заказать ее в любой точке мира. Стартовая цена - 22 доллара (1600 руб.), в дальнейшем она поднимется по 25 долларов (1800 руб.).

Huawei выпустила умную бутылочку HAERS Smart на базе HarmonyOS Connect


Очевидно, что формат «бутылка» говорит о резервуаре для ношения жидкости. В этой бутылочке можно носить любую «пищевую» жидкость, включая: молоко, воду, сок, колу, кофе, чай, морс и т.д.

В чем состоит «умность»?

Во-первых, бутылочка способна напоминать о питье. Это можно использовать например, когда требуется регулярно принимать лекарство, и HAERS Smart будет своевременно напоминать об этом. Эта функция встроена в HarmonyOS Connect.

Кроме того, HAERS Smart предлагает отличную антибактериальную защиту и позволяет до 12 часов сохранять содержимое в горячем или холодном состоянии.

Huawei выпустила умную бутылочку HAERS Smart на базе HarmonyOS Connect


Пользователь может кастомизировать все выводимые надписи. Можно даже вводить их от руки через мобильное приложение. Имеется встроенный трехосевой датчик движения, который способен регистрировать действия, связанные с употреблением алкоголя, и предупреждать об этом и наносимом вреде.

Huawei выпустила умную бутылочку HAERS Smart на базе HarmonyOS Connect


Бутылочка HAERS Smart умеет считать количество выпитой в течение дня жидкости, что полезно для контроля состояния.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в компактном форм-факторе 65% предлагает сразу несколько возможностей беспроводного и проводного подключения, имеет индивидуальную RGB-подсветку каждой клавиши и выпускается в вариантах с переключателями Razer Green и Yellow. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл".

Читайте также:

  • Stuffcool выпустила экологически чистые кабели Ecolo Type C-C PD65W и Type C-A 5A
  • Новые умные часы Xiaomi Redmi Watch 2 Lite стоят всего 69,99 евро
  • Умные часы Huawei Watch D впервые появились на реальных снимках
  • Toyota намерена перейти на аренду смарт-функций в автомобилях
  • Отпирать дверь номера в отелях Hyatt можно с помощью iPhone

    • следующая новость
    TEAMGROUP объявила о выпуске модулей памяти DDR5 для промышленных серверов

    предыдущая новость
    Первые процессоры Intel Alder Lake-S появятся в продаже уже в январе 2022 года

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Как установить Windows 11: пошаговая инструкция Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Как установить Windows 11 Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус Лучшие гарнитуры виртуальной реальности
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 декабря, 2021

    TEAMGROUP объявила о выпуске модулей памяти DDR5 для промышленных серверов

    Huawei выпустила умную бутылочку HAERS Smart на базе HarmonyOS Connect

    Первые процессоры Intel Alder Lake-S появятся в продаже уже в январе 2022 года

    SK hynix на 50% увеличила плотность размещения данных в модулях памяти DDR5

    Stuffcool выпустила экологически чистые кабели Ecolo Type C-C PD65W и Type C-A 5A

    14 декабря, 2021

    Анонс первого российского смартфона Aquarius NS M11 на базе защищенной мобильной ОС «Аврора»

    Достижения Intel сохранят актуальность закона Мура даже после 2025 года

    Складной iPhone появится только к 2024 году

    Новые умные часы Xiaomi Redmi Watch 2 Lite появились в Европе всего за 69,99 евро

    13 декабря, 2021

    XFX выпустила ускоритель BC-160 для майнинга ETH за 2000 долларов

    Samsung не признает проблему со звуком в играх на смартфонах Galaxy

    Умные часы Huawei Watch D впервые появились на реальных снимках

    Toyota потребует платную подписку за функцию автозапуска в своих автомобилях

    Verge: Apple была почти готова допустить игры для Microsoft Xbox в App Store

    Microsoft нашла причину деградации работы SSD-накопителей NVMe в Windows 11

    Большая утечка о Samsung Galaxy S22: характеристики и дата выхода флагмана

    Игровой смартфон Redmi K50 Gaming Edition появится в начале 2022 года

    11 декабря, 2021

    Главные анонсы Synology 2022 and Beyond: DSM 7.1, Surveillance Station 9.0, SRM 1.3

    10 декабря, 2021

    VIPER Gaming выпустила новые модули памяти VIPER VENOM DDR5

    Мобильное подразделение Samung Mobile Communications переименовано в MX

    ССЫЛКИ