Компания Huawei выпустила умную бутылку для воды и других жидкостей. Она получила название Smart Water Haers. Гаджет работает на платформе HarmonyOS Connect и обладает рядом необычных функций.
Новая бутылочка продается в Китае через интернет-магазины Vmall и Jingdong (JD.com), что позволяет заказать ее в любой точке мира. Стартовая цена - 22 доллара (1600 руб.), в дальнейшем она поднимется по 25 долларов (1800 руб.).
Очевидно, что формат «бутылка» говорит о резервуаре для ношения жидкости. В этой бутылочке можно носить любую «пищевую» жидкость, включая: молоко, воду, сок, колу, кофе, чай, морс и т.д.
В чем состоит «умность»?
Во-первых, бутылочка способна напоминать о питье. Это можно использовать например, когда требуется регулярно принимать лекарство, и HAERS Smart будет своевременно напоминать об этом. Эта функция встроена в HarmonyOS Connect.
Кроме того, HAERS Smart предлагает отличную антибактериальную защиту и позволяет до 12 часов сохранять содержимое в горячем или холодном состоянии.
Пользователь может кастомизировать все выводимые надписи. Можно даже вводить их от руки через мобильное приложение. Имеется встроенный трехосевой датчик движения, который способен регистрировать действия, связанные с употреблением алкоголя, и предупреждать об этом и наносимом вреде.
Бутылочка HAERS Smart умеет считать количество выпитой в течение дня жидкости, что полезно для контроля состояния.