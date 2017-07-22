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TEAMGROUP объявила о выпуске модулей памяти DDR5 для промышленных серверов

15 декабря 2021, 16:58




Компания TEAMGROUP объявила о выпуске нового поколения модулей памяти DDR5, предназначенных для промышленных серверов. Их отличительной особенностью стали повышенные требования при работе с приложениями, связанными с обработкой данных, применением ИИ-алгоритмов и высокопроизводительных вычислений.

Новые модули памяти развивают производительность до 6400 млн транзакций/сек. Максимальная емкость доходит до 128 Гбайт. Рабочее напряжение - 1,1 В. Такие характеристики оказались достигнуты при одновременном снижении общего энергопотребления.

TEAMGROUP объявила о выпуске модулей памяти DDR5 для промышленных серверов


Новая память отличается двумя нововведениями. Первое из них связано с введением обновленной схемы питания микросхем модуля памяти, второе - с переходом на новую архитектуру работы каналов передачи данных.

Новая архитектура питания выражается в переносе управления с материнской платы на сам модуль DIMM. Это способствует повышению надежности при передаче управляющего сигнала и росту устойчивости к помехам.

TEAMGROUP объявила о выпуске модулей памяти DDR5 для промышленных серверов


Изменения в архитектуре каналов передачи данных связаны с появлением двух независимых каналов, выделяемых на каждый модуль памяти (DIMM). Это позволяет значительно повысить эффективность доступа к памяти и решить проблемы, связанные с удовлетворением повышенных требований со стороны приложений интеллектуальных платформ.

Новые модули памяти ориентированы на использование в том числе с высокочувствительными приложениями. К их числу относятся медицинское оборудование, навигационные системы управления воздушными судами, работа служб по обслуживанию банковских баз данных, серверы Больших данных.

TEAMGROUP реализовала также новую технологию защиты Row Hammer Protection и ввела в обращение преобразователи частоты DFE (Decision Feedback Equalization). Это должно существенно повысить безопасность работы модулей памяти DDR5.

TEAMGROUP объявила о выпуске модулей памяти DDR5 для промышленных серверов


В новой серии промышленных модулей памяти DDR5 будут представлены модели с форм-фактором U-DIMM, SO-DIMM и WT-DIMM (Wide Temperature). Ожидается, что их тестирование начнется в первом квартале 2022 года.



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