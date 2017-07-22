На прошедшем мероприятии OPPO INNO Day 2021 компания OPPO представила свой первый складной смартфон Find N. Устройство разрабатывалось долгих четыре года, и наконец было официально анонсировано.
Долгий путь «рождения» связан с тем, что в ходе разработки компания испробовала несколько принципиально разных прототипов. В результате разработчики пришли к необходимости создания особой конструкции шарнира и выбора модели, обладающей высокой прочностью даже в разложенном состоянии.
Внешний AMOLED-дисплей имеет диагональ 5,49 дюйма. Другая, расположенная внутри складная панель получила значительно больший размер - 7,1 дюйма. Это AMOLED-дисплей E5 с яркостью до 1000 нит и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Дисплей имеет 100% поддержку цветовой гаммы P3 и sRGB, оснащен стеклом UTG, предлагает сертификат безопасности TÜV Rheinland.
Наибольшие сложности при разработке были связаны с созданием внутренней конструкции без складок. Требовалось обеспечить повышенную прочность, сохранив при этом приятные ощущения при касании. Несмотря на достаточно внушительные размеры, вес нового устройства составляет всего 275 граммов. Это совсем незначительно отличается от «стандартного» веса смартфона в 230-240 грамм. Компании OPPO удалось добиться эргономичного дизайна, смартфон не ощущается в руках как «кирпич».
OPPO гарантирует долговечность созданной конструкции. Указывается, что можно без всякой опаски складывать смартфон «по 100 раз в день на протяжении более 5 лет при температуре -20 °С». Гарантируется, что даже при таких непростых условиях образования складок посередине экрана не происходит.
Новый шарнирный механизм Flexion состоит из 136 частей и считается одним из лучших на рынке.
Поскольку смартфон изначально стал многорежимным, благодаря наличию нескольких экранов, OPPO проделала большую работу над развитием пользовательского интерфейса. Имеется режим разделенного экрана, выйти в который можно, проведя пальцем по центру вверху. Это делает процесс многозадачности интуитивно понятным.
Новый смартфон построен на чипсете Qualcomm Snapdragon 888 и питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч, поддерживающего быструю зарядку мощностью до 33 Вт. На пару с чипсетом установлено 8 или 12 Гбайт оперативной и 256/512 Гбайт основной памяти UFS 3.1.
На задней панели установлен тройной блок камер с основной камерой на 50 Мп на базе сенсора Sony IMX 766. В набор входит также сверхширокоугольный объектив на 16 Мп и телеобъектив на 13 Мп. На передней панели находится 32-мегапиксельная камера для селфи в круглом отверстии экрана. Аналогичное отверстие с селфи-камерой находится и на внутренней левой панели.
Цена на OPPO Find N начинаются от 1210 долларов (89 100 руб.) за вариант с 8+256 Гбайт памяти и заканчиваются на 1410 долларах (103 700 руб.). Столько стоит смартфон с 12+512 Гбайт памяти на борту.