Компания Samsung объявила о выпуске планшета Galaxy Tab A8 среднего класса серии A. Он оснащен 10,5-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 2000х1200 пикселей.
Планшет построен на 12-нм мобильной платформе UNISOC T618, насчитывающей восемь процессорных ядер: 2 ядра Arm Cortex-A75 на частоте 2,0 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 на частоте 1,8 ГГц. Поддержка графики осуществляется за счет графического процессора Mali G52 MP2. Напомним, что у прошлогодней модели Galaxy Tab A7 был установлен чипсет Snapdragon 662.
На пару с чипсетом используются 3 или 4 Гбайт оперативной и 32,64 или 128 Гбайт основной памяти. Благодаря наличию карты расширения microSD, объем хранилища можно увеличить до 1 Тбайта.
Планшет оснащен 8-мегапиксельной задней камерой с автофокусом и 5-мегапиксельной селфи-камерой. Установлены четырехканальные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Имеется аудиоразъем 3,5 мм.
Емкость аккумулятора составляет 7040 мАч, поддерживается адаптивная быстрая зарядка мощностью 15 Вт. Планшет работает на ОС Android 11 и весит 508 грамм.
Поддержка телеком-сетей ограничена уровнем 4G, но в остальном является полной: 4G LTE (опционально), Wi-Fi 802.11 ac (2,4 / 5 ГГц), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5 LE, GPS, ГЛОНАСС и порт USB 2.0 Type-C.
Цены на планшет Samsung Galaxy Tab A8 с поддержкой Wi-Fi
3+32 Гбайт / Wi-Fi - 257 долларов (18 900 руб.)
4+64 Гбайт / Wi-Fi - 291 доллар (21 400 руб.)
4+128 Гбайт / Wi-Fi - 347 долларов (25 500 руб.)
Цены на планшет Samsung Galaxy Tab A8 с поддержкой LTE:
3+32 Гбайт / LTE - 314 долларов (23 100 руб.)
4+64 Гбайт / LTE - 347 долларов (25 500 руб.)
4+128 Гбайт / LTE - 404 доллара (29 700 руб.)
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор планшета Samsung Galaxy Tab S7 FE. Большой экран, стилус S Pen в комплекте и мощный аккумулятор потенциальны способны превратить Samsung Galaxy Tab S7 в универсальное решение для работы, развлечений и творчества. Насколько этот планшет сможет повторить судьбу Galaxy S20 FE, ставшего одним из самых успешных смартфонов компании? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Tab S7 FE: планшет для работы, отдыха и творчества".