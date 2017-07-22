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Valve уменьшила размер мобильной ОС SteamOS до 10 Гбайт под консоль Steam Deck

16 декабря 2021, 13:09




Компания Valve продолжает совершенствовать свою операционную систему SteamOS. Новая версия SteamOS 3.0 разрабатывалась специально под портативную игровую консоль Steam Deck, что повлекло за собой определенные изменения в интерфейсе.

SteamOS первоначально была построена на базе Debian Linux 8 с кодовым названием «Debian Jessie». Ее разработка сразу велась с прицелом на сервис Steam. Это полностью открытая платформа на Linux. Она позволяет устанавливать те программы и файлы, которые желает пользователь.

Valve уменьшила размер мобильной ОС SteamOS до 10 Гбайт под консоль Steam Deck


Поскольку изначально SteamOS была ориентирована для запуска игр на экране телевизора, она доступна в качестве бесплатной ОС для пользователей и является свободно лицензируемой для разработчиков.

Новый образ SteamOS ver 20211120.2 отличается заметно сокращенным размером общего файла. Он уменьшился с 24 до 10 Гбайт. Благодаря этому, пользователи получили дополнительные 14 Гбайт полезного пространства для игр и приложений.

Внесенные изменения будут иметь большое значение особенно для пользователей игровой консоли Steam Deck начального уровня, которая имеет всего 64 Гбайт встроенной памяти.

В новой версии повышена производительность работы Wi-Fi, исправлены ошибки при выводе данных через HDMI, выросла надежность срабатывания сенсорного экрана, обновлены драйверы ядра для аудио, графического процессора и других компонентов.

Ожидается, что Steam Deck начнет поставляться в феврале 2022 года.



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