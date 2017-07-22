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AAEON представил одноплатный компьютер UP Squared 6000

16 декабря 2021, 15:27




Европейская компания UP Bridge the Gap, входящая в состав холдинга AAEON с 2015 года, объявила о выпуске обновленной модели встроенной вычислительной платформы UP Squared 6000. Новый продукт доступен для предварительного заказа, а его поставки начнутся в феврале 2022 года.

UP Squared (UP²) представляет собой одноплатный компьютер на базе высокопроизводительных малопотребляющих процессоров Intel Celeron, Pentium и Atom. В этих решениях используется встроенный графический процессор Intel HD девятого поколения.

AAEON представил одноплатный компьютер UP Squared 6000


Компьютеры серии UP Squared используют встроенные модули обработки изображений Vector Units и Precision Timing Managemen. Большое значение играет также улучшенный детерминизм, достигаемый за счет многоступенчатых кэш-технологий и улучшенной технологии виртуализации Intel.

Новое дополнение в линейке - компьютер UP Squared 6000 - обеспечивает большую расширяемость и производительность. В основе этой модели использованы новейшие процессоры Intel Atom x6000E, Intel Pentium и Intel Celeron серии N и J. По сравнению с предшественниками они обеспечивают рост вычислительной производительности до 1,7 раза и производительности обработки 3D-графики в два раза.

UP Squared 6000 доступен в четырех вариантах выбора процессора, что позволяет эффективно масштабировать это решение с ростом потребности. Промышленный вариант комплектации UP Squared 6000 предусматривает установку процессора Intel Atom x6425RE, оптимизированного под задачи автоматизации, робототехники и промышленных приложений.

Промышленная модель UP Squared 6000 поддерживает Intel Time Coordinated Computing (TCC) и поставляется с поддержкой технологии Intel i210 Time-Sensitive Networking (TSN) с использованием порта LAN 2,5 Гбит/с. Благодаря наличию встроенного TPM 2.0 и внутриполосного ECC, обеспечивается высокая безопасность и надежность при работе в сети.

AAEON представил одноплатный компьютер UP Squared 6000


Для подключения платы используется 100-контактный стыковочный разъем. На программном уровне стыковка осуществляется как расширение для Intel Programmable Services Engine (Intel PSE).

Плата-носитель для UP Squared 6000 позволяет выполнять все операции ввода-вывода PSE на процессорах Intel Atom x6425RE и Intel Atom x6413E. Для программирования доступны 40-контактная шина HAT и CANbus, а также разъемы SATA, micro-USB, UART, RS232, слот mini PCIe, слот micro-SIM и два дополнительных гигабитных Ethernet-порта.

AAEON представил одноплатный компьютер UP Squared 6000


На плате также имеются три слота расширения M.2. Среди них M.2 3052 B Key для поддержки подключения 5G, M.2 2280 M Key для добавления ИИ-ускорителя или высокоскоростного хранилища NVMe и слот M.2 2230 E Key для модулей Wi-Fi и Bluetooth.



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