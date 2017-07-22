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Minecraft стала первой в мире игрой с триллионом просмотров на YouTube

16 декабря 2021, 19:44




Компьютерная инди-игра в жанре песочницы Minecraft набрала в декабре 2021 года один триллион просмотров на YouTube. Это - первая и, на данный момент, единственная в мире видеоигра, сумевшая показать такой высокий результат популярности.

Многие называют Minecraft игрой для любителей ставить блоки друг на друга и находить приключения на свою голову. В популяризации и коммерческом успехе игры Minecraft большое значение сыграл ее пользовательский контент. Видеоролики, распространяемые через YouTube, как и множество сторонних сюжетных модификаций базовой версии сыграли важную роль в ее популяризации.

Minecraft стала первой в мире игрой с 1 триллионом просмотров на YouTube


На сегодняшний день Minecraft представляет собой франшизу. Она охватывает, помимо основной игры, такие игры как Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth и Minecraft Dungeons.

Игра Minecraft получила всеобщее признание и получила множество наград. Для нее выделяют такие основные достоинства, как высокая повторная играбельность, минимализм в дизайне, динамичный саундтрек, большая творческая свобода и возможность игроку проявлять фантазию. Недостатками называют наличие некоторых недоработок в реализации различных предметов и сложности с созданием сетевой игры. Нарекания вызывает также отсутствие в игре режима обучения.

Minecraft стала первой в мире игрой с 1 триллионом просмотров на YouTube


На начало 2021 года в мире было продано более 238 миллионов копий игры на всех платформах. Minecraft относится к числу самых продаваемых игр в истории.

Minecraft стала первой в мире игрой с 1 триллионом просмотров на YouTube


Minecraft стала особенно популярной в 2021 году, когда Microsoft в значительной степени извлекла выгоду из своего права владения. Она использовала эту платформу, чтобы предлагать бесплатный образовательный контент детям, которые были вынуждены оставаться дома во время пандемии COVID-19.



В ознаменование достигнутого успеха был опубликован праздничный видеоролик на YouTube. Он выстроен как пародия на песню Starship «Мы построили этот город», написанной специально для этого случая.



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