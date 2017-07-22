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Анонс 6,81-дюймового смартфона HONOR X30 5G на базе SD 695 и бюджетной модели HONOR Play 30 Plus

16 декабря 2021, 22:28




Компания HONOR представила свой новый смартфон среднего класса, получивший название X30 5G. Он дополнил ряд, в котором был представлен смартфон X20 5G, анонс которого состоялся в августе. Предшественник был выстроен на платформе MediaTek Dimensity 900 и, забегая вперед, был немного дороже этой новинки. Новая модель построена на базе чипсета Snapdragon 695.

Второй новинкой анонса стал бюджетный смартфон HONOR Play 30 Plus 5G.

Анонс 6,81-дюймового смартфона HONOR X30 5G на базе SD 695 и бюджетной модели HONOR Play 30 Plus

Смартфон HONOR X30 5G

Смартфон HONOR X30 5G оснащен 6,81-дюймовым ЖК-экраном с разрешением FHD+ (1080x2388 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Частота дискретизации касания составляет 240 Гц. На экране располагается фронтальная камера с разрешением 16 Мп (диафрагма f/2,45). Она находится в небольшой выемке в верхней части экрана и не мешает просмотру контента.

Аппаратная начинка смартфона выстроена на базе 8-нм мобильной платформы Snapdragon 695, содержащей восемь ядер Kryo 560, два из которых работают на частоте 2,2 ГГц, а шесть других - на частоте 1,8 ГГц. За поддержку графики отвечает графический процессор Adreno 619L.

На пару с чипсетом установлены 6/8/12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и хранилище размером 128/256 Гбайт (UFS 2.1). Имеется возможность дополнительно нарастить оперативную память еще 2 Гбайтами за счет виртуализации основной памяти.

Операционная среда формируется с помощью ОС Android 11 с Magic UI 5.0. Датчик отпечатков пальцев находится на задней панели.

Смартфон оснащен задним блоком камер с тремя объективами: 48 Мп (диафрагма f/1,8), светодиодная вспышка, датчик глубины 2 Мп и макро-камера с разрешением 2 Мп и диафрагмой f/2,4.

Несмотря на относительно бюджетную конфигурацию, этот смартфон поддерживает сети 5G. Весь коммуникационный набор выглядит в следующем виде: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, USB Type-C.

Питание осуществляется от аккумулятора емкостью 4800 мАч, поддерживающего сверхбыструю зарядку мощностью 66 Вт. За полчаса зарядки смартфон можно зарядить до 81%.

Вес смартфона составляет 189 г.

Анонс 6,81-дюймового смартфона HONOR X30 5G на базе SD 695 и бюджетной модели HONOR Play 30 Plus


Цены на HONOR X30 5G:

  • 6 + 128 Гбайт - 235 долларов (17 300 руб.)
  • 8 + 128 Гбайт - 266 долларов (19 600 руб.)
  • 8 + 256 Гбайт - 313 долларов (23 000 руб.)
  • 12 + 256 Гбайт - 361 доллар (26 600 руб.)


Смартфон HONOR Play 30 Plus

В анонс попал также бюджетный смартфон HONOR Play 30 Plus, оснащенный 7-нм чипсетом MediaTek Dimensity 700 с графическим процессором Mali-G57 MC2. Оснащение памятью: 4/6/8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x, 128 Гбайт основной памяти (UFS 2.1).

Смартфон HONOR Play 30 Plus имеет 6,74-дюймовый ЖК-экран с разрешением HD+ (1600x720 пикселей), частотой обновления 90 Гц. Соотношение сторон: 20:9. Фронтальная селфи-камера имеет разрешение 5 Мп и диафрагму f/2.2.

Анонс 6,81-дюймового смартфона HONOR X30 5G на базе SD 695 и бюджетной модели HONOR Play 30 Plus


Смартфон укомплектован батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. После 10 минут зарядки смартфон работает автономно до 3 часов.

С задней части находится камера с разрешением 13 Мп со светодиодной вспышкой и диафрагмой f/1,8. Есть также датчик глубины 2 Мп с диафрагмой f/2,4.

Датчик отпечатков пальцев находится сбоку.

Несмотря на бюджетный характер, этот смартфон также поддерживает сети 5G SA / NSA, а также Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C.

Цены на HONOR Play 30 Plus:

  • 4 + 128 Гбайт - 172 доллара (12 700 руб.)
  • 6 + 128 Гбайт - 235 долларов (17 300 руб.)
  • 8 + 128 Гбайт - 271 доллар (19 900 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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