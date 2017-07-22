Японская корпорация Floadia разработала прототип микросхемы флэш-памяти высокой степени емкости. Новые ячейки памяти относятся к многоуровневым и оцениваются как «7 bit per cell» (7 бит-на-ячейку).
В отличии от однобитовых ячеек, которые называются одноуровневыми (single-level cell, SLC) и имеют только два уровня заряда на плавающем затворе, в многобитовых ячейках (multi-level cell, MLC) различают значительно больше уровней.
Еще совсем недавно под MLC понимали память с 4 уровнями заряда (2 бита) на каждую ячейку. Затем появилась память с 8 уровнями (3 бита), получившую название TLC (Triple Level Cell). Следом последовала память с 16 уровнями на ячейку (4 бита) - QLC (quad-level cell).
Новая память корпорации Floadia существенно выше традиционных моделей флэш-памяти. Она предлагает «7 бит-на-ячейку», т.е. одна ячейка памяти может иметь до 27 уровней заряда или 128 уровней.
Для работы с памятью Floadia применяет особую структуру и новый метод управления. Согласно спецификации, новая память способна сохранять аналоговый заряд в течение 10 лет при повышенной температуре 150 °С. Это является значимым достижением на фоне существующих структур ячеек памяти, для которых появление отклонений из-за утечки заряда всегда было серьезной проблемой. Традиционное время сохранение данных в таких ячейках составляет всего около 100 секунд.
Для реализации новой технологии памяти используются микросхемы типа SONOS (сокращение от «кремний - оксид - нитрид - оксид - кремний»). Так описывается поперечное сечение структуры MOSFET (полевой транзистор металл-оксид-полупроводник). К числу компаний, использующих продукты на базе SONOS, относятся также Cypress Semiconductor, Macronix, Toshiba, United Microelectronics Corporation. Floadia применяет SONOS для интеграции в микроконтроллеры и другие устройства.
При разработке нового типа памяти Floadia внесла множество нововведений. Например, оптимизация структуры слоев улавливания заряда (пленки ONO), благодаря которой удалось существенно увеличить время хранения данных. Комбинация двух ячеек может хранить до 8 битов весов нейронной сети. Несмотря на небольшую площадь чипа, такая комбинация способна обеспечить производительность вычислений с умножением и накоплением на уровне до 300 TOPS/W. Это намного превышает производительность существующих ускорителей AI.
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