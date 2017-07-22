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Huawei начала продажи детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro в России

17 декабря 2021, 13:26




Компания Huawei объявила о начале продаж в России детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro. Они сочетают в себе эргономичный дизайн и передовые программные и аппаратные возможности. Встроенная система геопозиционирования использует элементы ИИ.

Яркой отличительной особенностью Huawei Watch Kids 4 Pro является фронтальная камера. Она имеет разрешение 5 Мп, диафрагму f/2.2 и угол обзора 85°. С ее помощью можно осуществлять видеовызовы в формате HD.

Huawei начала продажи детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro в России


Умные часы обеспечивают стабильную связь даже во время зарубежных поездок. В устройстве реализован интеллектуальный алгоритм, способный определять оптимальную для подключения сеть в большинстве стран и регионов.

Huawei начала продажи детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro в России Huawei начала продажи детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro в России


Смарт-часы Huawei оснащены технологией определения местонахождения с поддержкой девяти систем геолокации, включая спутниковые GPS, Beidou, ГЛОНАСС, A-GPS. Они умеют позиционировать по базовым станциям беспроводной связи, с помощью акселерометра и камеры. В случае включения тревожной кнопки SOS часы автоматически определяют и записывают текущее местоположение каждые 120 секунд.

С помощью приложения Huawei FamCare родители могут задавать границы безопасной зоны и получать уведомления, если ребёнок покинет её или вернётся обратно.

Корпус устройства имеет встроенную светодиодную подсветку. Она обеспечивает дополнительную безопасность в тёмное время суток. С помощью датчика внешнего освещения (ALS) ведется автоматическое регулирование яркости экрана.

Huawei начала продажи детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro в России


Детские смарт-часы изготовлены в прочном корпусе с водонепроницаемостью до 5 AТМ.

Для юных спортсменов есть режим обучения плаванию. Он распознаёт стиль (брасс, баттерфляй, вольный стиль и плавание на спине), отслеживает пройденную дистанцию, продолжительность тренировки, расход калорий, темп, время, среднюю скорость и индекс SWOLF. Часы помогают фиксировать все показатели, давая детям возможность улучшать свою технику.

Huawei Watch Kids 4 Pro поддерживают ещё несколько спортивных режимов, включая прыжки на скакалке и приседания. Они могут подсчитывать шаги, длительность и интенсивность любой физической активности, составлять рейтинг тренировок по результатам мониторинга.

Huawei начала продажи детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro в России


Смарт-часы оснащены батареей ёмкостью 800 мАч. Этого заряда достаточно, чтобы оставаться на связи в течение всего дня. Благодаря быстрой зарядке, для пополнения заряда на 50% требуется всего 20 минут.

Huawei начала продажи детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro в России


Смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro будут доступны в России по цене 12 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в компактном форм-факторе 65% предлагает сразу несколько возможностей беспроводного и проводного подключения, имеет индивидуальную RGB-подсветку каждой клавиши и выпускается в вариантах с переключателями Razer Green и Yellow. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл".

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