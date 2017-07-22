Как сообщает Bloomberg, компания Apple планирует открыть новый офис в Южной Калифорнии и ищет инженеров с подтвержденным опытом работы с модемными микросхемами и другими типами беспроводных полупроводников. Вакансии все еще актуальные, т.е. Apple еще не закрыла их.
Как предполагают в Bloomberg, на следующем этапе Apple, похоже, будет готова начать разработку собственных микросхем для модема 5G, которыми будут комплектоваться смартфоны iPhone. С этой целью Apple уже потратила 1 млрд долларов в 2019 году на приобретение подразделения Intel, которое занималось производством микросхем для модемов в смартфонах.
Компания Apple уже представила в прошлом году чипсет M1 под названием Apple Silicon. В его основе использована архитектура ARM, которая теперь стала базовой для устройств Mac. В этом году Apple представила еще два аналогичных чипсета - M1 Pro и M1 Max.
Ожидается, что модемная микросхема Apple 5G будет отдана в производство тайваньской компании TSMC. Apple имеет с ней тесные технологические связи, а TSMC производит и другие микросхемы для Apple. Судя по имеющимся отчетным документам, собственный модем Apple 5G может быть запущен в массовое производство уже в 2023 году.
Предполагается, что, как только Apple начнет производство собственных модемных микросхем 5G, она займется также разработкой собственных микросхем для поддержки сетей Wi-Fi. В настоящее время Apple зависит от компаний Broadcom и Skyworks Solutions, используя микросхемы этих производителей.
Поэтому выбранный план развития видится экспертам по-разному. С одной стороны, Apple старается снизить свою зависимость от американских производителей микросхем (Broadcom и Skyworks Solutions), с другой - ее зависимость от тайваньской компании TSMC в производстве всех используемых микросхем только нарастает. Все это делается на фоне, якобы, «импортозамещения», т.е. переходе на использование собственных микросхем, хотя у Apple нет производственных мощностей.
Это может иметь неприятные последствия из-за геополитической напряженности между Китаем и Тайванем, а также Китаем и США, отмечают эксперты.
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