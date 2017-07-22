Microsoft исправила еще одну программную ошибку, обнаруженную в Windows 11. Она выражалась в том, что некоторые ноутбуки иногда сообщают о превышении заряда батареи выше теоретически возможного. Т.е. они показывают, что уровень заряда превышает 100%.
Впервые об этой ошибке сообщил пользователь Reddit по имени Zondax. В частности, он написал:
Исправление добавлено через последний бильд Windows 11 Inside Build 22523. Сейчас оно доступно на канале для разработчиков.
В сообщении со стороны Microsoft указывается, что необычный «выброс» больше не будет появляться. Но при этом не сказано ни слова о причине происхождения ошибки.
Сообщается, что в настоящее время исправление находится на фазе тестирования со стороны разработчиков. Ожидается, что в скором будущем оно будет перенесено в стабильную версию Windows 11 и станет доступно для массовых пользователей.
По всей видимости, ошибка носила чисто математический характер. Видимо, индикатор выводит на экран не реально снятое значение уровня заряда батареи, а ее усредненную величину, полученную математически из множества замеров. Выброс за 100% указывает, что Microsoft выбирает «самую оптимистичную оценку».
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