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Microsoft исправила ошибку Windows 11 в индикации уровня заряда батареи ноутбука

17 декабря 2021, 15:22




Microsoft исправила еще одну программную ошибку, обнаруженную в Windows 11. Она выражалась в том, что некоторые ноутбуки иногда сообщают о превышении заряда батареи выше теоретически возможного. Т.е. они показывают, что уровень заряда превышает 100%.

Впервые об этой ошибке сообщил пользователь Reddit по имени Zondax. В частности, он написал:



Исправление добавлено через последний бильд Windows 11 Inside Build 22523. Сейчас оно доступно на канале для разработчиков.

В сообщении со стороны Microsoft указывается, что необычный «выброс» больше не будет появляться. Но при этом не сказано ни слова о причине происхождения ошибки.

Сообщается, что в настоящее время исправление находится на фазе тестирования со стороны разработчиков. Ожидается, что в скором будущем оно будет перенесено в стабильную версию Windows 11 и станет доступно для массовых пользователей.

По всей видимости, ошибка носила чисто математический характер. Видимо, индикатор выводит на экран не реально снятое значение уровня заряда батареи, а ее усредненную величину, полученную математически из множества замеров. Выброс за 100% указывает, что Microsoft выбирает «самую оптимистичную оценку».



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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