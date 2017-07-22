РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Криптоферма рядового американского майнера попала на видео

17 декабря 2021, 16:17




В сети появилось видео, где оказаны активы типового американского майнера. Его зовут Джексон Дэвидсон.

Как пишет Дэвидсон, он давно занимается майнингом и сейчас арендует четырехэтажное здание. На видео показан один из этажей его майнинг-фермы.

Криптоферма рядового американского майнера попала на видео


Дэвидсон использует 4-полочные стеллажи с отдельным блоком питания каждый. На каждой полке располагается по 8 графических карт. Со слов владельца, сейчас он работает с видеокартами GeForce RTX 3070.

В каждом ряду установлено 6 стеллажей, при общем количестве четырех рядо в секции. Всего в комнате установлены четыре секции.

Простой подсчет показывает, что в данном холле работает 4х8х6х4х4=3072 видеокарт. Со слов Дэвидсона, он использует для майнинга Ether / Raven.



Дэвидсон пишет, что к концу года он планирует выстроить еще одну ферму с использованием графических ускорителей NVIDIA CMP 170HX для майнинга.

Ускоритель CMP 170HX имеет хэш-производительность 164 MH/s - это самый быстрый ускоритель для майнинга. В его основе использован 7-нм чипсет GA100.

Криптоферма рядового американского майнера попала на видео




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • XFX выпустила ускоритель BC-160 для майнинга ETH за 2000 долларов
  • AMD выпустит обновленную видеокарту Radeon RX 6000S для ноутбуков
  • Майнеры раскупили тираж видеокарты GeForce RTX 2060 12 Гбайт до их поставки в магазины
  • Поколение графических продуктов Intel Arc Druid наступит в 2025 году
  • Ускоритель NVIDIA CMP 170HX на базе GA100 умеет только майнить

    • предыдущая новость
    Microsoft исправила ошибку Windows 11 в индикации уровня заряда батареи ноутбука

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Предрождественская распродажа: Windows 10 Pro за $7,43, Office 2021 Pro дешевле $15 и многое другое! Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Как установить Windows 11: пошаговая инструкция Главные новости за неделю
    Предрождественская распродажа Keysfan Лучший процессорный кулер Лучший монитор Как установить Windows 11 Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    17 декабря, 2021

    Криптоферма рядового американского майнера попала на видео

    Microsoft исправила ошибку Windows 11 в индикации уровня заряда батареи ноутбука

    Bloomberg: Apple ведет странную политику «импортозамещения»

    Huawei начала продажи детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro в России

    Floadia разработала технологию флэш-памяти с 7 битами на ячейку для ИИ-систем

    16 декабря, 2021

    Анонс HONOR X30 5G и Play 30 Plus: недорогие смартфоны с большими экранами

    Minecraft стала первой в мире игрой с триллионом просмотров на YouTube

    TSMC потребовала предоплаты за доступ Intel к производственным заказам на чипы 3 нм

    AAEON представил одноплатный компьютер UP Squared 6000

    Технология VTFET позволит смартфонам работать до 7 дней без подзарядки

    Valve уменьшила размер мобильной ОС SteamOS до 10 Гбайт под консоль Steam Deck

    Анонс планшета Samsung Galaxy Tab A8: 10,5-дюймовый дисплей и емкий аккумулятор за небольшие деньги

    OPPO выпустила свой первый складной смартфон Find N: а складки-то не видно

    15 декабря, 2021

    TEAMGROUP объявила о выпуске модулей памяти DDR5 для промышленных серверов

    Huawei выпустила умную бутылочку HAERS Smart на базе HarmonyOS Connect

    Первые процессоры Intel Alder Lake-S появятся в продаже уже в январе 2022 года

    SK hynix на 50% увеличила плотность размещения данных в модулях памяти DDR5

    Stuffcool выпустила экологически чистые кабели Ecolo Type C-C PD65W и Type C-A 5A

    14 декабря, 2021

    Анонс первого российского смартфона Aquarius NS M11 на базе защищенной мобильной ОС «Аврора»

    Достижения Intel сохранят актуальность закона Мура даже после 2025 года

    ССЫЛКИ