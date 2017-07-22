В сети появилось видео, где оказаны активы типового американского майнера. Его зовут Джексон Дэвидсон.
Как пишет Дэвидсон, он давно занимается майнингом и сейчас арендует четырехэтажное здание. На видео показан один из этажей его майнинг-фермы.
Дэвидсон использует 4-полочные стеллажи с отдельным блоком питания каждый. На каждой полке располагается по 8 графических карт. Со слов владельца, сейчас он работает с видеокартами GeForce RTX 3070.
В каждом ряду установлено 6 стеллажей, при общем количестве четырех рядо в секции. Всего в комнате установлены четыре секции.
Простой подсчет показывает, что в данном холле работает 4х8х6х4х4=3072 видеокарт. Со слов Дэвидсона, он использует для майнинга Ether / Raven.
Here's is look inside building 1/4 of my mining farm. Almost all 3070s in this building. My new building will be all 170hx cards. Hoping to have it finished by EOY. #ETH#RVN#Miningpic.twitter.com/ZSgYBgCwKL
Дэвидсон пишет, что к концу года он планирует выстроить еще одну ферму с использованием графических ускорителей NVIDIA CMP 170HX для майнинга.
Ускоритель CMP 170HX имеет хэш-производительность 164 MH/s - это самый быстрый ускоритель для майнинга. В его основе использован 7-нм чипсет GA100.
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