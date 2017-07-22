Компания Seagate представила конвергентную платформу хранения данных Exos AP с новым контроллером на базе процессоров AMD EPYC 2-го поколения. Применение нового контроллера обеспечивает высокую производительность вычислений и хранения. Сама платформа отличается сверхвысокой компактностью и плотностью упаковки, что отвечает требованиям современных предприятий.
Новая платформа отличается высокой эффективностью вычислений и масштабируемостью, она обеспечивает высокую доступность при выполнении прикладных задач. Все интегрированные вычислительные ресурсы и средства хранение объединены в общем корпусе, что позволяет оптимизировать загрузку пространства стойки, добиться высокой эффективности загрузки, гарантировать контролируемый отвод тепла и высокую плотность хранения данных.
Высокие показатели платформы Exos AP достигаются благодаря использованию нового контроллера AP-BV-1, точнее сразу двух таких контроллеров. Они построены на базе производительных промышленных процессоров AMD EPYC.
Универсальный слот контроллера позволяет подключать дополнительные модули расширения EXOS E с интерфейсом SAS. Такая архитектура, по мнению вендора, сбалансирована с учетом существующих и будущих процессоров и емкостей накопителей.
В контроллере Exos AP могут устанавливаться процессоры AMD EPYC, оснащенные 8, 12 или 16 ядрами в зависимости от требуемого уровня производительности. Благодаря выделенным линиям PCIe 4 обеспечивается подключение к сетям 200GbE и гарантируется высокая пропускная способность с быстрым откликом от жестких дисков и твердотельных накопителей.
Система Exos AP предоставляет также поддержку 25GbE, обеспечивая базовое выполнение операций ввода-вывода без дополнительных вложений.