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«Байкал Электроникс» анонсировал серверные процессоры Baikal-S на базе микроархитектуры ARM

17 декабря 2021, 21:01




Российская компания «Байкал Электроникс» анонсировала выпуск серверных процессоров Baikal-S на базе микроархитектуры ARM. По данным вендора, подтверждены все основные из заявленных ранее характеристик. В то же время представители отрасли пока с осторожностью оценивают новые российские продукты.

Отечественный серверный процессор Baikal-S имеет 48 ядер ARM Cortex-A75. Первая партия из 50 инженерных образцов Baikal-S была выпущена на контрактной фабрике TSMC в Тайване и прибыла в Россию еще в октябре 2021 года.

«Байкал Электроникс» анонсировал серверные процессоры Baikal-S на базе микроархитектуры ARM


Процессор Baikal-S изготавливается по техпроцессу 16 нм. Он предназначен для использования в серверах, системах хранения данных (СХД) и суперкомпьютерах. В один сервер можно установить до четырех Baikal-S. Тактовая частота ядер составляет до 2,5 ГГц, тепловыделение (TDP) - не более 120 Вт при частоте процессора 2 ГГц. Устройство поддерживает до 768 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200, имеет 80 линий PCIe Gen4 и аппаратную поддержку виртуализации. Для доверенной загрузки используется отдельное управляющее процессорное ядро.

«Байкал Электроникс» анонсировал серверные процессоры Baikal-S на базе микроархитектуры ARM


В настоящее время идет полномасштабное тестирование инженерных экземпляров Baikal-S. По информации, опубликованной изданием «Коммерсантъ», в тестировании участвуют крупные российские компании, включая ВТБ, ДИТ Москвы, «Ростелеком», «Росатом», «Ростех», АК АЛРОСА, «Почта России» и «Сбер».

«Байкал Электроникс» анонсировал серверные процессоры Baikal-S на базе микроархитектуры ARM

Андрей Евдокимов, генеральный директор «Байкал Электроникс»


Разработчик процессора Baikal-S заявляет, что проверка работы каналов взаимодействия с оперативной памятью, запуск Linux-подобной ОС с загрузкой всех ядер процессора прошли успешно. По его данным, полученные результаты полномасштабных испытаний показали, что выпущенный процессор Baikal-S подтвердил все основные из заявленных ранее характеристик, а часть из них даже превзошел. Для тестирования использовались утилиты Coremark, Whetstone и 7zip.

Ожидается, что в I квартале 2022 года в Россию поступят еще 600 новых процессоров Baikal-S, а после завершения этапа тестирования производитель намерен начать к концу III кв. 2022 года поставки промышленных партий Baikal-S (от 1000 штук). Партнерами будут выступать такие компании, как «Аквариус», 3logic Group, «ICL Техно», iRU и ЗАО «Норси-Транс».

«Байкал Электроникс» анонсировал серверные процессоры Baikal-S на базе микроархитектуры ARM


В то же время представители компаний - потенциальных заказчиков Baikal-S заявили Минцифры и Минпромторгу, что при выстраивании серверов с российскими процессорами не удается получить высокую производительность. По их мнению, у этих российских решений наблюдается несбалансированное и часто завышенное энергопотребление. Они также выделяются своими завышенными ценами и не уступают по этому параметру современным зарубежным решениям, хотя последние отличаются более высокой производительностью и имеют хорошую энергоэффективность. В то же время представители компаний не раскрыли для Минцифры производителей тестовых серверов, на которых выполнялись проверки.

«Байкал Электроникс» анонсировал серверные процессоры Baikal-S на базе микроархитектуры ARM


В настоящее время компания «Байкал Электроникс» ведет также разработку еще двух новых процессоров: 12 нм мобильного процессора Baikal-L на ядрах Arm Cortex-A710 с микроархитектурой архитектура Armv9, который предназначен для оснащения энергоэффективных ноутбуков и планшетов с большим временем работы от батареи, и 6 нм серверного процессора Baikal-S2 на основе современных серверных ядер Arm Neoverse-N2 с микроархитектурой Armv9 для «облачных» вычислений.

«Байкал Электроникс» анонсировал серверные процессоры Baikal-S на базе микроархитектуры ARM

Альтернативные серверные процессорные платформы Intel




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