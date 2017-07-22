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TSMC назвала главные преимущества нового 5-нм техпроцесса N4X

20 декабря 2021, 13:52




Компания TSMC отнесла разработанный ею и недавно анонсированный технологический процесс N4X к продуктам, пригодным для реализации экстремальных требований, предъявляемых к технологиям высокопроизводительных вычислений (HPC). К числу таких продуктов относятся процессоры и наборы микросхем для установки в HPC-серверах.

Принадлежность к HPC-категории проявляется в использовании обозначения «X» в названии. Оно указывает на то, что этот продукт может применяться для достижения максимальной производительности и при выборе максимально допустимых тактовых частотах.

TSMC назвала главные преимущества нового 5-нм техпроцесса N4X


Процесс N4X стал первым в новой линейке технологических разработок TSMC, ориентированных на высокопроизводительные вычисления.

Новый техпроцесс TSMC N4X основан на технологических нормах 5 нм, его внедрение позволяет поднять производительность до 15% по сравнению с N5 или до 4% по сравнению с более быстрым N4P при использовании напряжения питания 1,2 В. Прирост достигается за счет оптимизации доступного напряжения при небольшом компромиссе в виде незначительного роста тока утечки.

Новый техпроцесс позволяет осуществлять временное повышение вольтажа свыше 1,2 В для достижения дополнительных возможностей, отмечает вендор.

При разработке процесса TSMC N4X была проведена оптимизация металлических слоев в транзисторах, благодаря чему, удалось добиться снижения их сопротивления и сокращения паразитного влияния нарастающей емкости, сильно влияющих на качество работы в условиях HPC. Особенностью этого типа вычислений является применение кристаллов увеличенного размера, использование более высоких тактовых частот и более высоких рабочих напряжений.

В конструкции технологического узла применена также технология установки конденсатора «металл-изолятор-металл» сверхвысокой плотности. Это позволяет добиться более эффективной и надежной доставки питания. Данный рабочий элемент позволяет минимизировать падение напряжения питания при высоком токе и повысить производительность продукта еще на 2-3%.

Опытное производство полупроводниковых изделий на базе N4X планируется начать к первой половине 2023 года. Появление на рынке первых массовых процессоров на базе N4X можно ожидать к началу 2024 года.



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