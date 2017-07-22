Компания NVIDIA анонсировала готовность трех новых видеокарт для игровых ноутбуков начального уровня - GeForce RTX 2050, GeForce MX550 и GeForce MX570. Их выпуск намечен на 2022 год. Ожидается, что новые видеокарты для ноутбуков будут официально представлены весной 2022 года.
Видеокарта NVIDIA RTX 2050 будет использовать новые вычислительные ядра RT, тензорные ядра и функции кодировщика, что позволит ей получить аппаратную поддержку таких функций, как трассировка лучей, NVIDIA DLSS, Reflex и Broadcast.
По данным разработчика, видеокарта RTX 2050 в полном объеме поддерживает технологию NVIDIA Optimus, обеспечивающую длительное время автономной работы, и отличается оптимальной по своей продолжительности производительностью.
Видеокарта NVIDIA GeForce MX570 оснащена наиболее производительным графическим процессором в серии MX с одним из наиболее энергоэффективных на сегодняшний день набором ядер CUDA и обеспечивает наиболее высокую скорость работы с памятью по сравнению с другими моделями.
Еще одна новинка - видеокарта NVIDIA GeForce MX550. Она стала преемником модели GeForce MX450, отличаясь большим количеством ядер CUDA и высокой скоростью работы с памятью.
Разница между MX550 и MX570 заключается также в использовании разной архитектуры. Если первая модель построена на базе Turing, то MX550 основана на Ampere и реализована на базе 8-нм производственного процесса Samsung. Для выпуска графических процессоров, устанавливаемых на видеокартах MX450 и MX570, применяется 12-нм техпроцесс TSMC. Компания NVIDIA пока не назвала общее количество ядер CUDA и рабочую частоту памяти для своих моделей.
Тем не менее, эти данные уже были получены из другого источника. Недавно в руки исследователей попали результаты тестирования видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2050, GeForce MX570 и GeForce MX550. Тестирование проводилось в 3DMark TimeSpy.
Согласно этим данным, GeForce RTX 2050 и MX550 оснащены графическим процессором Ampere GA107 с 2048 ядрами CUDA в паре с 4 и 2 Гбайт 64-битной памяти GDDR6 соответственно.
Видеокарта GeForce MX570 использует графический процессор TU117 Turing с 1024 ядрами CUDA, работающими на частоте 1320 МГц, в сочетании с 2 Гбайт 64-разрядной памяти GDDR6 (12 Гбит/с).
NVIDIA RTX 2050 и MX570 показали одинаковые результаты в тесте 3DMark TimeSpy, набрав 3369 баллов за графику, а MX550 - 2510 баллов.
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