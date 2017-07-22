Apple ведет разработку 15-дюймового планшета iPad для дома с улучшенной поддержкой аудио. По слухам, новый планшет будет оснащен большим экраном и мощными динамиками, которые разместят внутри аппарата благодаря его возросшим размерам.
Одно из наиболее серьезных преимуществ Apple в отношении интеллектуальных устройств состоит в том, что компания полностью контролирует магазин приложений App Store. Она имеет полный доступ к клиентам онлайн-магазина и может предлагать им различные полезные опции и приятные подарки для привлечения большего числа пользователей.
Новый iPad с большим экраном будет оснащен мощным чипсетом. На борту планшета появится высококачественная камера в альбомной ориентации. Обзаведется он и настенным крепежом на пару с возможностью подключения к электросети.
По сути, речь идет о таком планшете Apple iPad, который можно будет представить как устройство «2-в-1»: умный дисплей для дома и планшет для мобильного использования. Ожидается, что подобное устройство появится на рынке через пару лет.
В настоящее время лидирующее положение на рынке в этой категории умных устройств занимают Amazon и Google. Например, в сегменте умных динамиков эти компании занимают 69% и 25% доли рынка соответственно.
Большое значение для успешного завоевания рынка играет наличие умного голосового помощника Alexa и Google Assistant соответственно. Считается, что они намного мощнее и привлекательнее для пользователей, нежели Siri.
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