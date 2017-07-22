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Apple разрабатывает 15-дюймовый планшет iPad с улучшенной поддержкой аудио для дома

20 декабря 2021, 16:21




Apple ведет разработку 15-дюймового планшета iPad для дома с улучшенной поддержкой аудио. По слухам, новый планшет будет оснащен большим экраном и мощными динамиками, которые разместят внутри аппарата благодаря его возросшим размерам.

Одно из наиболее серьезных преимуществ Apple в отношении интеллектуальных устройств состоит в том, что компания полностью контролирует магазин приложений App Store. Она имеет полный доступ к клиентам онлайн-магазина и может предлагать им различные полезные опции и приятные подарки для привлечения большего числа пользователей.

Apple разрабатывает 15-дюймовый планшет iPad с улучшенной поддержкой аудио для дома


Новый iPad с большим экраном будет оснащен мощным чипсетом. На борту планшета появится высококачественная камера в альбомной ориентации. Обзаведется он и настенным крепежом на пару с возможностью подключения к электросети.

По сути, речь идет о таком планшете Apple iPad, который можно будет представить как устройство «2-в-1»: умный дисплей для дома и планшет для мобильного использования. Ожидается, что подобное устройство появится на рынке через пару лет.

В настоящее время лидирующее положение на рынке в этой категории умных устройств занимают Amazon и Google. Например, в сегменте умных динамиков эти компании занимают 69% и 25% доли рынка соответственно.

Большое значение для успешного завоевания рынка играет наличие умного голосового помощника Alexa и Google Assistant соответственно. Считается, что они намного мощнее и привлекательнее для пользователей, нежели Siri.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор планшета Samsung Galaxy Tab S7 FE. Большой экран, стилус S Pen в комплекте и мощный аккумулятор потенциальны способны превратить Samsung Galaxy Tab S7 в универсальное решение для работы, развлечений и творчества. Насколько этот планшет сможет повторить судьбу Galaxy S20 FE, ставшего одним из самых успешных смартфонов компании? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Tab S7 FE: планшет для работы, отдыха и творчества".

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