Первый слухи с подробным изложением особенностей графических процессоров AMD Radeon «Navi 3x» новой архитектуры появились еще летом. Однако сейчас в сети был замечен новый материал, опубликованный информатором под ником Greymon55. Он изложил в нем уточненные данные о будущих моделях линейки.
Greymon55 сообщил, что в линейке AMD Radeon «Navi 3x» может вырасти количество шейдерных процессоров, причем вырасти до 50%. Планируется также вдвое увеличить объем доступной кэш-памяти Infinity Cache.
Ожидается, что чипы Navi 31, Navi 32 и Navi 33 разрабатываются под новую графическую архитектуру RDNA3. Они придут на смену процессорам Navi 2x, выпускаемым по 6-нм нормам.
Топовая конфигурация Navi 31 будет включать 60 групповых процессоров (workgroup processors, WGP), несущих в общей сложности 120 вычислительных блоков. В состав каждого CU, как и раньше, войдут 64 потоковых процессора. Это позволяет оценить вычислительную мощность топовой модели Navi 31 - набор из 7680 потоковых процессоров. По этому параметру возможности Navi 31 превосходят Navi 21 на 50%.
Кристалл Navi 32 получит 40 групповых процессоров WGP. Количество шейдерных процессоров составит, соответственно, 5120 штук - именно столько было у Navi 21. Модель Navi 33, начальная в линейке по доступной вычислительной мощности, будет иметь 16 групповых процессоров WGP или 2048 шейдеров.
Объем кэш-памяти 3D Infinity Cache увеличится вдвое: 256 Мбайт для Navi 31, 192 Мбайт для Navi 32 и 64 Мбайт для Navi 33.
Интересно то, что размер памяти и ширина шины передачи данных не изменились, хотя AMD будет использовать более быструю память GDDR6.
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