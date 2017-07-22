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Apacer анонсировала промышленные карты серии CH120 на основе 112-слойной флэш-памяти BiCS5

20 декабря 2021, 19:10




Компания Apacer анонсировала выпуск серии промышленных карт CH120 собственной разработки на базе новейшей 112-слойной памяти BiCS5 3D TLC NAND. Новые карты относятся к индустриальному типу.

Новая технология оптимизирована для решения непростых прикладных задач, связанных с необходимостью обеспечения гарантированной, высокой скорости записи данных на протяжении все срока эксплуатации карт. Такие требования нередко встречаются в системах распознавания лиц на базе систем ИИ или приложениях интеллектуального Интернета вещей.

Apacer анонсировала промышленные карты серии CH120 на основе 112-слойной флэш-памяти BiCS5


Согласно спецификации продуктов серии CH120 Apacer класса A2, скорость чтения/записи твердотельных накопителей фактически составляет 4000/2000 IOPS. Преимущества технологии наглядно проявляются в значительно возросшей емкости накопителей и сохранении сверхнизкого уровня времени задержки при передаче данных.

Производительность накопителей, созданных по данной технологии, не деградирует даже при неблагоприятных условиях окружающей среды. Скорость работы с картами не замедлятся в широком диапазоне температур от -40 до 85 °С; производитель гарантирует бесперебойную работу карт даже в таких граничных условиях.

Новые промышленные карты серии Apacer CH120 оснащены дополнительным средствами, позволяющими продлевать срок службы SSD-накопителей. Они также поддерживают технологию SLC-liteX, которая увеличивает срок службы SSD до 30 000 циклов записи-стирания (P/E Cycles). Это в 10 раз больше, чем у стандартных твердотельных накопителей на памяти 3D TLC.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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