Компания Apacer анонсировала выпуск серии промышленных карт CH120 собственной разработки на базе новейшей 112-слойной памяти BiCS5 3D TLC NAND. Новые карты относятся к индустриальному типу.
Новая технология оптимизирована для решения непростых прикладных задач, связанных с необходимостью обеспечения гарантированной, высокой скорости записи данных на протяжении все срока эксплуатации карт. Такие требования нередко встречаются в системах распознавания лиц на базе систем ИИ или приложениях интеллектуального Интернета вещей.
Согласно спецификации продуктов серии CH120 Apacer класса A2, скорость чтения/записи твердотельных накопителей фактически составляет 4000/2000 IOPS. Преимущества технологии наглядно проявляются в значительно возросшей емкости накопителей и сохранении сверхнизкого уровня времени задержки при передаче данных.
Производительность накопителей, созданных по данной технологии, не деградирует даже при неблагоприятных условиях окружающей среды. Скорость работы с картами не замедлятся в широком диапазоне температур от -40 до 85 °С; производитель гарантирует бесперебойную работу карт даже в таких граничных условиях.
Новые промышленные карты серии Apacer CH120 оснащены дополнительным средствами, позволяющими продлевать срок службы SSD-накопителей. Они также поддерживают технологию SLC-liteX, которая увеличивает срок службы SSD до 30 000 циклов записи-стирания (P/E Cycles). Это в 10 раз больше, чем у стандартных твердотельных накопителей на памяти 3D TLC.