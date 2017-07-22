РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Оптический процессор Lightelligence PACE обошел NVIDIA GeForce RTX 3080 по скорости вычислений в 100 раз

20 декабря 2021, 21:25




Издание EETimes опубликовало результаты тестирования оптического процессора Photonic Arithmetic Computing Engine (PACE), разработанного стартапом Lightelligence. Как оказалось, созданный оптический процессор превосходит обычные графические процессоры в 100 раз при выполнении вычислений, связанных с определенными, весьма сложными математическими задачами.

В опубликованном отчете указывается, что процессор PACE стартапа Lightelligence по вычислительной мощности почти в 100 раз превзошел видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080. Исследования проводились на задачах класса NP (non-deterministic polynomial).

Оптический процессор Lightelligence PACE обошел NVIDIA GeForce RTX 3080 по скорости вычислений в 100 раз


В теории алгоритмов классом NP называют множество задач разрешимости, решение которых можно проверить на машине Тьюринга за время, не превосходящее значения некоторого многочлена от размера входных данных. Вычисления проводятся при наличии т.н. сертификата решения - набора некоторых дополнительных сведений.

Секрет ускорения при решении задач, имеющих полиномиальные по времени алгоритмы решения, состоит в том, что оптический компьютер не использует принцип прямого перебора, когда время выполнения задачи является экспоненциальной функцией. Вместо этого он применяет собственные, оптические методы расчета.

Оптический процессор Lightelligence PACE обошел NVIDIA GeForce RTX 3080 по скорости вычислений в 100 раз


В описанном изданием EETimes тесте ускоритель PACE работал с моделью Изинга. Задача была связана с расчетом термодинамической системы, имеющей фазовые переходы. По сравнению с RTX 3080 скорость поиска результата на процессоре PACE была в 100 раз выше.

При расчетах были использованы 12 000 оптических вычислителей, интегрированных в общую схему и работающих на частоте 1 ГГц. Процессор PACE использовал для вычислений стандартную интеграцию кремниевой фотоники с интерферометром Маха-Цендера (MZI), а для контроля формы волновода в MZI применялась MEMS - микромеханическая система, объединяющие в себе микроэлектронные и микромеханические компоненты.

В качестве сравнительного стенда использовался компьютер, специально разработанный специалистами Toshiba. Он имитировал машину бифуркаций на основе ПЛИС. Производительность вычислителя PACE оказалась в 25 раз выше, чем у компьютера Toshiba.

Проведенный опыт показал, что подход Lightelligence может принести большую пользу для решения определенных прикладных задач по сравнению с использованием систем на «простом» искусственном интеллекте. Подобные задачи часто встречаются в материаловедении, термодинамике, биоинформатике, криптографии, при проектировании схем, оптимизации электросетей и многом другом.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Floadia разработала технологию флэш-памяти с 7 битами на ячейку для ИИ-систем
  • AAEON представил одноплатный компьютер UP Squared 6000
  • TEAMGROUP объявила о выпуске модулей памяти DDR5 для промышленных серверов
  • SK hynix на 50% увеличила плотность размещения данных в модулях памяти DDR5
  • VIPER Gaming выпустила новые модули памяти VIPER VENOM DDR5

    • следующая новость
    Опубликована дорожная карта Apple Silicon до первой половины 2023 года

    предыдущая новость
    Apacer анонсировала промышленные карты серии CH120 на основе 112-слойной флэш-памяти BiCS5

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Предрождественская распродажа: Windows 10 Pro за $7,43, Office 2021 Pro дешевле $15 и многое другое! Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Предрождественская распродажа Keysfan Лучший бюджетный процессор Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20 декабря, 2021

    Опубликована дорожная карта Apple Silicon до первой половины 2023 года

    Оптический процессор Lightelligence PACE обошел NVIDIA GeForce RTX 3080 по скорости вычислений в 100 раз

    Apacer анонсировала промышленные карты серии CH120 на основе 112-слойной флэш-памяти BiCS5

    Раскрыты подробности о новых графических процессорах AMD Radeon «Navi 3x»

    Apple разрабатывает 15-дюймовый планшет iPad с улучшенной поддержкой аудио для дома

    Характеристики игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2050, GeForce MX570 и MX550 получены из 3DMark TimeSpy

    TSMC назвала главные преимущества нового 5-нм техпроцесса N4X

    17 декабря, 2021

    «Байкал Электроникс» анонсировал серверные процессоры Baikal-S на базе микроархитектуры ARM

    Seagate создал конвергентную платформу хранения данных Exos AP с контроллером на базе AMD EPYC

    Криптоферма рядового американского майнера занимает 4-этажное здание

    Microsoft исправила ошибку Windows 11 в индикации уровня заряда батареи ноутбука

    Bloomberg: Apple ведет странную политику «импортозамещения»

    Huawei начала продажи детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro в России

    Floadia разработала технологию флэш-памяти с 7 битами на ячейку для ИИ-систем

    16 декабря, 2021

    Анонс HONOR X30 5G и Play 30 Plus: недорогие смартфоны с большими экранами

    Minecraft стала первой в мире игрой с триллионом просмотров на YouTube

    TSMC потребовала предоплаты за доступ Intel к производственным заказам на чипы 3 нм

    AAEON представил одноплатный компьютер UP Squared 6000

    Технология VTFET позволит смартфонам работать до 7 дней без подзарядки

    Valve уменьшила размер мобильной ОС SteamOS до 10 Гбайт под консоль Steam Deck

    ССЫЛКИ