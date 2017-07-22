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Анонс iQOO Neo 5S: недорогой смартфон с флагманскими характеристиками

21 декабря 2021, 11:36




Компания iQOO - суббренд известного производителя мобильных телефонов Vivo, анонсировал выпуск смартфона Neo 5S с чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 на борту.

С точки зрения дизайна новая модель iQOO Neo 5S продолжает ранее выбранное направление выпуска «стильных устройств по доступной цене». Новый смартфон отличают превосходный дисплей, блок из трех камер на задней панели с вертикальным расположением датчиков и флагманский чипсет.

Анонс iQOO Neo 5S: недорогой смартфон с флагманскими характеристиками


IQOO Neo 5S оснащен 6,62-дюймовым ЖК-экраном с отверстием в центре верхней части - там находится 16-мегапиксельная селфи-камера. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц, обеспечивает 100% охват цветовой гаммы P3 и имеет 16 000 уровней настройки яркости, Смартфон уже получил сертификаты HDR10+, Eye Care Display и Seamless.

Большим плюсом является выбор флагманского чипсета Snapdragon 888 в паре с оперативной памятью LPDDR5 объемом 8 или 12 Гбайт. Встроенная основная флеш-память UFS 3.1 имеет объем 128 / 256 Гбайт.

Анонс iQOO Neo 5S: недорогой смартфон с флагманскими характеристиками


Смартфоны этого бренда известны тем, что используют независимую микросхему для уникальной дисплейной технологии MEMC. Она связана с интерполяцией и искусственным добавлением дополнительных кадров между исходными для компенсации движения и устранения артефактов. Это особенно пригодится для контента с динамичными сценами. Благодаря технологии MEMC игра даже с низким FPS может быть легко переведена в режим до 120 кадров в секунду. Благодаря передачи этой функции отдельному чипу можно два часа играть в Honor of Kings при стабильных 120 fps.

Уникальный алгоритм использует данные с датчика освещенности и позволяет добиваться точной регулировки яркости. Всего доступны 16 000 уровней яркости экрана.

Много внимания при разработке смартфона было уделено функции теплоотвода. Модель iQOO Neo 5S впервые использует специальное покрытие из редкоземельных материалов, отличающееся высокой теплопроводностью. Эти элементы покрывают до 89,4% площади внутренней поверхности телефона. Он также снабжен графитовыми пластинами большой площади и пластинами с жидкостным охлаждением - они вместе обеспечивают нужный теплоотвод даже в самых интенсивных играх.

Анонс iQOO Neo 5S: недорогой смартфон с флагманскими характеристиками


Для фотосъемки в iQOO Neo 5S доступны основная камера на 48 Мп с оптической стабилизацией и широкоугольный объектив с разрешением 13 Мп. Есть также монохромный объектив на 2 Мп. Камера поддерживает супер-ночной режим съемки, режим звездного неба, замедленную съемку и другие.

При таких характеристиках смартфон снабжен относительно средней по емкости батареей на 4500 мАч. Она поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Для зарядки устройства до 70% требуется всего 18 минут.

Цены iQOO Neo 5S:

  • 8 + 128 Гбайт - 423 доллара (31 100 руб.)
  • 8 + 256 Гбайт - 455 доллара (33 500 руб.)
  • 12 + 256 Гбайт - 501 доллар (36 900 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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