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Анонс iQOO Neo 5 SE: 6,67-дюймовый дисплей, Snapdragon 870, до 12 Гбайт ОЗУ и ценник от $344

21 декабря 2021, 13:45




Вместе с iQOO Neo 5S был представлен и новый смартфон среднего класса, получивший название iQOO Neo 5 SE. Он отчасти похож на первый гаджет, но отличается от него более бюджетной ценой и рядом особенностей.

Взамен флагманского чипсета Snapdragon 888, на котором построен iQOO Neo 5S, новый iQOO Neo 5 SE оснащен менее дорогой, но тем не менее достаточно мощной 7-нм платформой Snapdragon 870. В состав SoC входят также графический процессор Adreno 650 и модем 5G. Установлено 8/12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 128/256 Гбайт основной памяти UFS 3.1.

Анонс iQOO Neo 5 SE: 6,67-дюймовый дисплей FHD+, Snapdragon 870, до 12 Гбайт памяти


iQOO Neo 5 SE получил 6,67-дюймовый ЖК-экран с разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Соотношение сторон составляет 20:9, яркость - до 650 нит. Дисплей отвечает требованиям HDR10+ и обеспечивает полное воспроизведение цветов в соответствии с цветовой гаммой DCI-P3. В отверстии экрана располагается фронтальная камера с разрешением 16 Мп (диафрагма f/2,0). Встроен в дисплей и датчик отпечатков пальцев.

Смартфон получил задний блок камер с тремя объективами: основной 50 Мп сенсор с диафрагмой f/1,79, 8-Мп сверхширокоугольная камера с углом обзора 120° и диафрагмой f/2,2, макро-камера с разрешением 2 Мп и диафрагмой f/2,4.

Смартфон поддерживает сети 5G. Весь коммуникационный набор выглядит в следующем виде: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS / ГЛОНАСС, USB Type-C.

Питание осуществляется от аккумулятора емкостью 4500 мАч, поддерживающего быструю зарядку мощностью 55 Вт. Вес смартфона составляет 189 г.

Анонс iQOO Neo 5 SE: 6,67-дюймовый дисплей FHD+, Snapdragon 870, до 12 Гбайт памяти


Цены на IQOO Neo 5 SE:

  • 8 + 128 Гбайт - 344 долларов (25 300 руб.)
  • 8 + 256 Гбайт - 376 долларов (27 700 руб.)
  • 12 + 256 Гбайт - 407 доллар (30 000 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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