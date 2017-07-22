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Выпуск игровой консоли AYA Neo 2021 PRO намечен на 28 декабря

21 декабря 2021, 16:13




Небольшой стартап, основанный Артуром Джангом (Arthur Zhang), объявил о планах по выпуску 28 декабря своей новой игровой консоли Neo 2021 PRO. Она будет построена на 8-ядерном процессоре AMD Ryzen 7 4800H.

Новая консоль станет продолжением того пути, который компания выбрала для реализации своего видения игрового устройства на операционной системе Windows 10. Ее первым устройством стала модель Aya Neo 2021, выпущенная в марте 2021 года. Она использовала графику AMD Radeon Vega 6 1.5 ГГц на основе 6-ядерного процессора Ryzen 4 4600H. Позднее появилась модель Aya Neo 2021 Pro, где количество графических ядер выросло уже до 8 вычислительных блоков. Тем не менее, производительность этой консоли осталась приблизительно на прежнем уровне во многом из-за того, что в основе платформы сохранилась микроархитектура AMD Vega, которая уже выходит из употребления. Ожидается, что в новой модели она будет заменена на RDNA2.

Выпуск игровой консоли AYA Neo 2021 PRO состоится 28 декабря


В настоящее время рынок портативных игровых консолей вызывает большой интерес со стороны пользователей. В основном это происходит потому, что на рынке наконец должны появиться производительные GPU для выразительной графики. Основу должны заложить решения AMD Vega и Intel Xe.



Отмечается, что новая консоль Neo 2021 PRO будет представлена 28 декабря. Это произойдет раньше намеченной на январь пресс-конференции AMD, на которой должно быть объявлено о выпуске серии Ryzen 6000 под кодовым названием Rembrandt.

Новые APU будут включать не только обновленные 6 нм ядра Zen3+, но и графику RDNA2. На их основе планируется представить игровую консоль Steam Deck на кристаллах «Van Gogh /Aeirth», выпуск которой запланирован на февраль 2022 года. Она станет главным конкурентом AYA Neo 2021 PRO.

Впрочем, будет ли новая консоль основана на Ryzen 5000 серии Cezanne или Rembrandt, пока не ясно.

Выпуск игровой консоли AYA Neo 2021 PRO состоится 28 декабря




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