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Голландский регулятор заявил о радиоактивной опасности оберегов против 5G

21 декабря 2021, 16:42




По оценкам голландских правоохранительных органов, обереги против 5G представляют опасность для жизни людей. Такое предупреждение выпустило Голландское правительственное агентство по ядерной безопасности и радиационной защите (ANVS).

Обращение адресовано владельцам многочисленных оберегов против 5G. В нем говорится: «Не носите их больше, аккуратно уберите в защищенное место и дождитесь инструкций по возврату купленного товара».

Голландский регулятор заявил о радиоактивной опасности оберегов против 5G



Истории о выпуске различных ожерелий и других оберегов, которые, якобы защищают от пагубного воздействия сетей 5G, у многих вызывали только улыбку. В то же время нашлось немало людей, считающих, что передатчики 5G вредны для здоровья. Некоторые зашли настолько далеко, что говорят о связи передатчиков и COVID-19.

Чтобы защитить себя и знакомых от предполагаемых пагубных последствий сотовых сетей 5G, некоторые граждане стали покупать на рынке продукты, которые якобы предоставляют такую защиту. Но, как выяснилось после проведенной голландскими властями оценки, десять таких продуктов на самом деле сами создают вредное излучение.

В число опасных попали: маска для сна Energy Armor, браслет Energy Armor и ожерелье Energy Armor. В предупреждение включен даже детский браслет Magnetix Wellness.

Голландский регулятор заявил о радиоактивной опасности оберегов против 5G

Маска сна для защиты от передатчиков 5G


Среди других аксессуаров, попавших в «черный» список, есть даже «Квантовый кулон».

ANVS сообщает, что провело исследование для оценки радиоактивности этих изделий. Уровень обнаруженного у них радиационного излучения невелик, а риск нанесения ущерба здоровью минимален. Тем не менее нельзя исключать долгосрочные риски для здоровья, если носить эти изделия постоянно.

Голландский регулятор заявил о радиоактивной опасности оберегов против 5G





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