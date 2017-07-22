РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Первая AR/VR-гарнитура Apple появилась на рендерах

21 декабря 2021, 18:54




Слухов о готовящейся к выпуску AR/VR-гарнитуре Apple с избытком, но уже приближается 2022 год, когда компания обещала анонсировать свою долгожданную разработку, но еще никто не видел ее дизайна.

Появившийся в сети набор рендеров позволяет решить эту проблему. По слухам, они были сделаны на основе рассказов источников внутри компании.

Новые рендеры раскрывают вид будущей гарнитуру Apple AR/VR


Автором рендеров является Ян Зельбо. Он говорит, что использовал в качестве основы те сведения, которые появились в материалах The Information. Там было дано, впрочем очень условно, словесное описание, дизайна гарнитуры Apple AR/VR. Среди материалов, якобы, имелось несколько изображений «позднего прототипа» гарнитуры, предназначенных для внутреннего обращения. Но они не выкладывались в открытый доступ.

Новые рендеры раскрывают вид будущей гарнитуру Apple AR/VR


Судя по всему, гарнитура получит оголовье с ремешком, похожим на то, что предлагают Apple Watch. В самой гарнитуре будет находиться мягкая внутренняя сетка, прилегающая к лицу.

Гарнитура окажется униразмерной. Это означает, что и длину ремешка, и оголовье, вероятно, можно будет регулировать. Передняя, лицевая часть гарнитуры останется полностью черной. Гладкая лицевая поверхность получит элегантный вид. Слева в верхней части гарнитуры разместится кнопка, но ее назначение все еще остается неизвестным.

Со слов Зельбо, гарнитура появится на рынке под названием Apple View. Однако эта информация пока не подтверждена из других источников.

Ожидается, что первая модель гарнитуры Apple станет нишевым и дорогим продуктом. Apple планирует позиционировать его в качестве заявки для входа в новую экосистему виртуальной и дополненной реальности.

Новые рендеры раскрывают вид будущей гарнитуру Apple AR/VR


По слухам, Apple работает над двумя проектами AR и VR: гарнитура и умные очки. Дебют гарнитуры ожидается в 2022 году, пара изящных очков дополненной реальности должна появиться в 2023 году или позже.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в компактном форм-факторе 65% предлагает сразу несколько возможностей беспроводного и проводного подключения, имеет индивидуальную RGB-подсветку каждой клавиши и выпускается в вариантах с переключателями Razer Green и Yellow. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл".

Читайте также:

  • Голландский регулятор заявил о радиоактивной опасности оберегов против 5G
  • Huawei начала продажи детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro в России
  • Huawei выпустила умную бутылочку HAERS Smart на базе HarmonyOS Connect
  • Stuffcool выпустила экологически чистые кабели Ecolo Type C-C PD65W и Type C-A 5A
  • Новые умные часы Xiaomi Redmi Watch 2 Lite стоят всего 69,99 евро

    • следующая новость
    BestBuy раскрыл цены на процессоры Intel Core 12-го поколения «Alder Lake-S»

    предыдущая новость
    Голландский регулятор заявил о радиоактивной опасности оберегов против 5G

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Как установить Windows 11: пошаговая инструкция
    Лучший бюджетный процессор Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер Лучший монитор Как установить Windows 11
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 декабря, 2021

    BestBuy раскрыл цены на процессоры Intel Core 12-го поколения «Alder Lake-S»

    Первая AR/VR-гарнитура Apple появилась на рендерах

    Голландский регулятор заявил о радиоактивной опасности оберегов против 5G

    Выпуск игровой консоли AYA Neo 2021 PRO намечен на 28 декабря

    Анонс iQOO Neo 5 SE: 6,67-дюймовый дисплей, Snapdragon 870, до 12 Гбайт ОЗУ и ценник от $344

    Анонс iQOO Neo 5S: недорогой смартфон с флагманскими характеристиками

    20 декабря, 2021

    Опубликована дорожная карта Apple Silicon до первой половины 2023 года

    Оптический процессор Lightelligence PACE обошел NVIDIA GeForce RTX 3080 по скорости вычислений в 100 раз

    Apacer анонсировала промышленные карты серии CH120 на основе 112-слойной флэш-памяти BiCS5

    Раскрыты подробности о новых графических процессорах AMD Radeon «Navi 3x»

    Apple разрабатывает 15-дюймовый планшет iPad с улучшенной поддержкой аудио для дома

    Характеристики игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2050, GeForce MX570 и MX550 получены из 3DMark TimeSpy

    TSMC назвала главные преимущества нового 5-нм техпроцесса N4X

    17 декабря, 2021

    «Байкал Электроникс» анонсировал серверные процессоры Baikal-S на базе микроархитектуры ARM

    Seagate создал конвергентную платформу хранения данных Exos AP с контроллером на базе AMD EPYC

    Криптоферма рядового американского майнера занимает 4-этажное здание

    Microsoft исправила ошибку Windows 11 в индикации уровня заряда батареи ноутбука

    Bloomberg: Apple ведет странную политику «импортозамещения»

    Huawei начала продажи детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro в России

    Floadia разработала технологию флэш-памяти с 7 битами на ячейку для ИИ-систем

    ССЫЛКИ