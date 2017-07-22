Слухов о готовящейся к выпуску AR/VR-гарнитуре Apple с избытком, но уже приближается 2022 год, когда компания обещала анонсировать свою долгожданную разработку, но еще никто не видел ее дизайна.
Появившийся в сети набор рендеров позволяет решить эту проблему. По слухам, они были сделаны на основе рассказов источников внутри компании.
Автором рендеров является Ян Зельбо. Он говорит, что использовал в качестве основы те сведения, которые появились в материалах The Information. Там было дано, впрочем очень условно, словесное описание, дизайна гарнитуры Apple AR/VR. Среди материалов, якобы, имелось несколько изображений «позднего прототипа» гарнитуры, предназначенных для внутреннего обращения. Но они не выкладывались в открытый доступ.
Судя по всему, гарнитура получит оголовье с ремешком, похожим на то, что предлагают Apple Watch. В самой гарнитуре будет находиться мягкая внутренняя сетка, прилегающая к лицу.
Гарнитура окажется униразмерной. Это означает, что и длину ремешка, и оголовье, вероятно, можно будет регулировать. Передняя, лицевая часть гарнитуры останется полностью черной. Гладкая лицевая поверхность получит элегантный вид. Слева в верхней части гарнитуры разместится кнопка, но ее назначение все еще остается неизвестным.
Со слов Зельбо, гарнитура появится на рынке под названием Apple View. Однако эта информация пока не подтверждена из других источников.
Ожидается, что первая модель гарнитуры Apple станет нишевым и дорогим продуктом. Apple планирует позиционировать его в качестве заявки для входа в новую экосистему виртуальной и дополненной реальности.
По слухам, Apple работает над двумя проектами AR и VR: гарнитура и умные очки. Дебют гарнитуры ожидается в 2022 году, пара изящных очков дополненной реальности должна появиться в 2023 году или позже.