На сайте крупно американского ритейлера появились цены на готовящиеся к выпуску процессоры Intel Alder Lake-S среднего и начального уровня. Крупный розничный продавец в США подтвердил тем самым реальные цены, по которым будут продаваться новые процессоры Intel Core 12-го поколения.
Эксперты отмечают, что в списке BestBuy перечислены не все модели. Отсутствие некоторых моделей может означать задержку при отгрузке выпущенных изделий либо особые условия плана производителя по выводу новых процессоров на рынок. Intel могла выбрать вариант, что после анонса новой серии (5 января) сразу будут доступны не все модели.
По данным ритейлера, 16-ядерный и 24-поточный процессор Core i9-12900 будет стоить 510-530 долларов в зависимости от наличия встроенной поддержки графики. Это примерно на 60 долларов дешевле, чем разблокированный процессор Core i9-12900K K-серии мощностью 125 Вт.
Intel также готовит к выпуску 12-ядерный и 20-поточный процессор Core i7-12700 мощностью 65 Вт. Он будет стоить 360 долларов. В списке BestBuy отсутствует модель Core i7-1270F.
В списке BestBuy представлены три основные группы процессоров Core i5: серии 12600, 12500 и 12400. Некоторые из них доступны без встроенной графики Xe. Цены на них варьируются от 140 долларов (Core i5-12600) до 180 долларов (Core i5-12400F). Согласно неподтвержденным данным, все модели имеют одинаковую конфигурацию: 6 высокопроизводительных ядер при отсутствии энергоэффективных ядер.
В сегменте начального уровня представлен 4-ядерный процессор Intel Alder Lake-S i3-12100. Он будет стоить от 110 долларов (Core i3-12100F) до 140 долларов США (Core i3-12100). 2-ядерный процессор Pentium G7400 стоит 80 долларов, а G6900 - 60 долларов.
Все перечисленные процессоры поставляются в штучной упаковке со стандартными кулерами Intel.
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