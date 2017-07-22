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NetApp представила новую СХД AFF A900 для корпоративных приложений

22 декабря 2021, 09:54




Компания NetApp представила СХД NetApp AFF A900 на базе NetApp ONTAP Enterprise Edition.

Новая разработка предназначена для организации систем хранения данных высокой производительности. Она служит для ускорения работы критически важных корпоративных баз данных и приложений, наделена необходимыми инструментами для обеспечения безопасности и надежности, обеспечивает высокую доступность и сохранность данных, простоту и гибкость эксплуатации.

NetApp AFF A900 подходит для работы с наиболее важными корпоративными базами данных, такими как Oracle, SAP HANA, Microsoft SQL Server и виртуализированными приложениями. Благодаря очень низкой латентности, составляющей около 100 мкс, AFF A900 увеличивает производительность на 50% по сравнению с предыдущей моделью AFF A700.

NetApp представила новую СХД AFF A900 для корпоративных приложений


СХД NetApp AFF A900 отличается высокой отказоустойчивостью и управляется при помощи программного обеспечения для управления данными NetApp ONTAP Enterprise Edition. Оно поставляется в комплекте со всеми компонентами, необходимыми предприятиям. ПО предоставляет унифицированную поддержку SAN, NAS, NVMe-oF и S3, встроенную защиту данных с дополнительными возможностями защиты от вредоносного ПО.

Благодаря решениям NVMe/TCP в дополнение к NVMe/FC, новую систему NetApp AFF A900 можно подключать без дополнительных вложений в сетевую инфраструктуру. Это позволяет предприятиям масштабироваться и расти благодаря унифицированной многопротокольной поддержке SAN, NAS и объектного хранения данных.

NetApp AFF A900 имеет упрощенный механизм модернизации. Он гарантирует отсутствие сбоев в работе, упрощает обновление и устраняет сбои в критически важных операциях благодаря расширенным возможностям по обеспечению надежности, доступности и работоспособности (RAS).

NetApp представила новую СХД AFF A900 для корпоративных приложений




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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