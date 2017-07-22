Компания NetApp представила СХД NetApp AFF A900 на базе NetApp ONTAP Enterprise Edition.
Новая разработка предназначена для организации систем хранения данных высокой производительности. Она служит для ускорения работы критически важных корпоративных баз данных и приложений, наделена необходимыми инструментами для обеспечения безопасности и надежности, обеспечивает высокую доступность и сохранность данных, простоту и гибкость эксплуатации.
NetApp AFF A900 подходит для работы с наиболее важными корпоративными базами данных, такими как Oracle, SAP HANA, Microsoft SQL Server и виртуализированными приложениями. Благодаря очень низкой латентности, составляющей около 100 мкс, AFF A900 увеличивает производительность на 50% по сравнению с предыдущей моделью AFF A700.
СХД NetApp AFF A900 отличается высокой отказоустойчивостью и управляется при помощи программного обеспечения для управления данными NetApp ONTAP Enterprise Edition. Оно поставляется в комплекте со всеми компонентами, необходимыми предприятиям. ПО предоставляет унифицированную поддержку SAN, NAS, NVMe-oF и S3, встроенную защиту данных с дополнительными возможностями защиты от вредоносного ПО.
Благодаря решениям NVMe/TCP в дополнение к NVMe/FC, новую систему NetApp AFF A900 можно подключать без дополнительных вложений в сетевую инфраструктуру. Это позволяет предприятиям масштабироваться и расти благодаря унифицированной многопротокольной поддержке SAN, NAS и объектного хранения данных.
NetApp AFF A900 имеет упрощенный механизм модернизации. Он гарантирует отсутствие сбоев в работе, упрощает обновление и устраняет сбои в критически важных операциях благодаря расширенным возможностям по обеспечению надежности, доступности и работоспособности (RAS).