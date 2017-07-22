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Dell выпустила «убийственное» обновление BIOS для своих компьютеров

22 декабря 2021, 12:53




По многочисленным откликам пользователей компьютеров Dell, недавнее обновление Dell BIOS вызвало у них проблемы с последующей перезагрузкой.

Сообщается, что в «зону поражения» попали, как минимум:

  • ноутбуки Dell Latitude 5320 и Dell Latitude 5520,
  • настольные компьютеры Dell Inspiron 5680 и Alienware Aurora R8

Dell выпустила «убийственное» обновление BIOS для своих компьютеров


Согласно поступающим сообщениям, последующий запуск не позволяет дойти до загрузки «Рабочего стола». Вместо этого, загрузка прерывается, отображается синий экран, а затем компьютер выключается.

По мнению экспертов, подобный сценарий вызывает новая версия BIOS 1.14.3 для ноутбуков Latitude, версия BIOS 2.8.0 для Inspiron и версия BIOS 1.0.18 для Aurora R8.

Сообщается, что встречались и иные реакции, кроме вывода синего экрана. Например, вывод на экран сообщения, что обнаружена ошибка «Время дня не установлено» с предложением запустить программу SETUP.

Эксперты советуют тем, кто попал в непростую ситуацию, воспользоваться инструментом SupportAssist OS Recovery для перехода на более раннюю версию BIOS.

После перехода на более раннюю версию BIOS пользователям по-прежнему рекомендуется проделать следующую последовательность операций: отключить аккумулятор, нажать кнопку питания в течение 15 секунд и снова подключить аккумулятор и зарядное устройство перед повторным включением.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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