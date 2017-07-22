Компания LG собирается впервые показать реальные технологические достижения для сетей 6G на Южно-корейской выставке науки и технологий 2021 года, которая пройдет в рамках экспозиции KINTEX в г.Ильсане с 22 по 24 декабря 2021 года.
Одним из достижений в области систем беспроводной передачи данных в сетях 6G станет новый антенный усилитель мощности сигнала. Это совместная разработка LG и Немецкого научно-исследовательского института Фраунгофера. Усилитель уже прошел первичные испытания в Берлине (Германия) в августе этого года. Он участвовал в системе беспроводной передачи и приема данных на расстояние более 100 м по прямой на открытом воздухе. Особенность испытательного стенда состояла в том, что он работал на терагерцовых частотах (ТГц),которые планируется использовать для сетей 6G.
Антенный усилитель мощности для сетей 6G
В экспериментах применялась полоса частот от 100 ГГц до 10 ТГц. Благодаря таким высоким частотам создаваемая система призвана обеспечить сверхвысокую скорость передачи данных, которая может достигать 1 Тбит/с.
Основные проблемы при передачи на таких высоких частотах - это очень малый радиус действия и серьезные потери мощности в процессе передачи/приема из-за сильного затухания сигнала. Поэтому для работы антенн 6G необходимо использовать усилитель мощности в высокочастотной полосе. Другой важной характеристикой должна стать сверхширокая полоса охвата, которая позволит поддерживать работу беспроводной сети связи 6G.
Другой новинкой, которая будет показана на выставке, станет совместная разработка компаний LG Electronics и Keysight Technologis Inc. Последняя является известным мировым производителем оборудования для тестирования и измерения характеристик устройств беспроводной связи. Планируется показать технологию «адаптивного формирования луча», которая умеет осуществлять преобразование направления радиолуча в соответствии с изменениями в каналах передачи данных и положения приемников.
LG также собирается показать собственную полнодуплексную (FDR) технологию, способную передавать и принимать сигналы одновременно в одной и той же полосе частот для нескольких источников сигнала.
Ожидается, что технологии 6G перейдут на стадию выпуска коммерческих продуктов в 2029 году. До этого потребуется пройти стадию стандартизации. Она начнется примерно в 2025 году.
Для разработки технологий 6G в 2019 году компания LG совместно с KAIST основали «Исследовательский центр LG-KAIST 6G».