Компания Honor официально анонсировала свой первый складной смартфон Honor Magic V. После этого стало понятно, что он появится совсем скоро.
Пока компания опубликовала только тизер, не дающий почти никакой конкретной информации о новинке. Он показывает только телефон, состоящий из двух панелей, соединенных шарниром.
Honor не раскрыла пока никаких дополнительных характеристик устройства. Неизвестно даже то, складывается ли этот телефон как книжка или раскладушка. Ожидается, что Honor выпустит две модели складных смартфонов. Показанный тизер Honor Magic V может относиться к любой из них.
По слухам, официальный анонс складного аппарата должен состояться в январе 2022 года. Однако Honor пока не подтвердила этой даты. В то же время появление официального тизера в значительной степени подтверждает тот факт, что Honor непременно выпустит складной смартфон. Его появление теперь стало неизбежным.
Ранее уже появлялась информация, что будущий складной смартфон Honor получит 8-дюймовый внутренний дисплей и 6,5-дюймовый внешний экран. Пока нет прямых доказательств того, что эти характеристики относятся именно к показанному через тизер устройству Magic V.
Таинственный смартфон оснастят дисплейными панелями от китайских компаний BOE и Visionox. Новинка, скорее всего, получит новейший флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. По крайней мере, Honor вошла в число производителей, которые собираются одними из первых выпустить собственные модели смартфонов на новой SoC.