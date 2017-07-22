Apple вводит новые стандарты на праздничную доставку подарочных заказов. Компания сообщила, что готова доставлять праздничные заказы на Mac, iPhone, iPad и Apple Watch в течение 2 часов, причем доставка будет бесплатной, хотя в обычные дни она стоит 9 долларов.
К сожалению, новогоднее предложение распространяется только на города США. Указано, что предложение доступно «для большинства городов страны» ("most metro areas"), но будет распространяться только на товары, имеющиеся в наличии.
Предложение на бесплатную двухчасовую доставку заказов с Mac, iPhone, iPad и Apple Watch удобно тем, что позволяет клиентам удобнее покупать подарки в последнюю минуту.
Новое предложение будет действовать с 22 по 24 декабря. Интересно, что Apple провела аналогичную акцию в 2019 году и, видимо, результат акции был оценен положительно.
Предложение не распространяется на компьютеры Mac, если на них требуется нанести гравировку. Оно также не распространяется на покупки, сделанные с использованием банковского перевода, т.е. оплата должна быть произведена сразу.