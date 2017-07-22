Аналитик Дохён Ким заявил, что Samsung готовится перейти с Android на новую мобильную ОС Fuchsia. Этой ОС будут оснащаться смартфоны Samsung. Переход займет, вероятно, несколько лет.
Позднее достоверность этих слухов подтвердил известный информатор Ice Universe.
Слухи об этом переходе появлялись уже в мае, когда из неподтвержденного источника стало известно, что Samsung может перейти в будущем на другую ОС, выбрав Google Fuchsia. Но на тот момент времени не было ясно, о каких именно устройствах идет речь. Не было также понятно, о каких устройствах Samsung под Fuchsia идет речь. Теперь появилась определенность.
Google работает над разработкой ОС Fuchsia с открытым исходным кодом как минимум с 2016 года. Тогда в GitHub обнаружили комментарий, из которого стало понятно, что Google ведет разработку новой ОС под названием Fuchsia.
Проведенное исследование показало, что эта ОС будет работать на любых устройствах, в том числе «интеллектуальных информационных системах для автомобилей», встроенных устройствах, цифровых часах, смартфонах, планшетах и даже настольных компьютерах.
Главным отличием Fuchsia называлось то, что код Fuchsia основан на ядре Zircon (ранее «Magenta»). Напомним, что код Android и Chrome OS базируется на ядре Linux,
В мае 2021 года Google впервые внедрила Fuchsia на потребительском рынке в рамках обновления программного обеспечения для интеллектуального дисплея Google Nest Hub первого поколения. Fuchsia заменила прежнюю ОС на базе Chromecast. Тогда же сообщалось, что Google планирует внедрить свою новую ОС следующего поколения и на устройствах других форм-факторов.
Еще в 2018 году, по данным Bloomberg, Google рассматривала возможность перехода на Fuchsia для устройств, работающих на базе Android и Chrome, включая смартфоны Pixel. В 2019 году Хироши Локхаймер из Google заявил, что отправной точкой для внедрения новой платформы станут системы умного дома.
Участие Samsung в развитии этой ОС стало очевидным, когда компания заявила о своем участии в проекте по ее разработке. О том, что Google планирует внедрить Fuchsia на устройствах других форм-факторов, стало понятно после публикации списка новых вакансий. Это произошло несколько месяцев назад. В Google была создана команда Fuchsia Devices, которая стала заниматься вопросами переноса ОС на «устройства, не принадлежащие Google».
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