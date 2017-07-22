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Анонс vivo S12 Pro и vivo S12: AMOLED-дисплей и мощная двойная селфи-камера

23 декабря 2021, 10:56




Компания vivo анонсировала два новых смартфона - vivo S12 Pro и vivo S12. Они выделяются прежде всего своими 6,56 и 6,44-дюймовыми AMOLED-дисплеями и мощной двойной селфи-камерой.

Анонс vivo S12 Pro и vivo S12: 6,56/6,44-дюймовый AMOLED-дисплей и мощная селфи-камера 108/44 Мп


Смартфон vivo S12 Pro

Смартфон vivo S12 Pro оснащен 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем с массивной выемкой в его верхней части. В этой выемке находится 50-мегапиксельная селфи-камера с автофокусом на базе специального сенсора Samsung JNV, с диафрагмой f/2.0. С ней соседствует сверхширокоугольная камера с разрешением 8 Мп, углом обзора 105° и диафрагмой f/2,28. Их удачно дополняет двухцветная вспышка.

Дисплей имеет разрешение Full HD+ (2376х1080 пикселей) при достаточно нестандартном соотношении сторон 19,8:9. Есть поддержка HDR10+, частота его обновления - 90 Гц, частота дискретизации сенсорного экрана - 240 Гц, яркость - до 1300 нит.

Работу смартфона обеспечивает 6-нм платформа MediaTek Dimensity 1200-AI с 8-ядерным процессором с тактовой частотой до 3 ГГц. За поддержку графики отвечает GPU ARM G77 MC9. В паре с этим арсеналом работает оперативная память LPDDR4x объемом 8 или 12 Гбайт. Встроенная основная память UFS 3.1 имеет объем 256 Гбайт.

Для фотосъемки доступны основная камера на 108 Мп с диафрагмой f/1,88, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 119° и диафрагмой f/2.2 и макро-камера с разрешением 2 Мп и диафрагмой f/2,4. Конечно, имеется светодиодная вспышка.

Анонс vivo S12 Pro и vivo S12: 6,56/6,44-дюймовый AMOLED-дисплей и мощная селфи-камера 108/44 Мп


При таких характеристиках смартфон питается от батареи емкостью 4300 мАч. Она поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт.

Имеется поддержка сетей 5G SA/NSA. Остальной набор коммуникационных технологий представлен в следующем виде: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS / ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC.

Цены на смартфон vivo S12 Pro:

  • 8 + 256 Гбайт - 533 доллара (39 200 руб.)
  • 12 + 256 Гбайт - 580 долларов (42 600 руб.)


Смартфон vivo S12

Младшая модель vivo S12, в целом, повторяет возможности своего «старшего брата», но есть и отличия. Смартфон оснащен немного более компактным 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем. Важное отличие - соотношение сторон соответствует «классике» 20:9. Частота дискретизации при касании равна 180 Гц, остальные характеристики дисплея остались прежними, как у Pro-модели.

В вырезе находится 44-мегапиксельная фронтальная селфи-камера с автофокусом, диафрагмой f/2.0. Рядом с ней установлена сверхширокоугольная камера с разрешением 8 Мп с углом обзора 105° и диафрагмой f/2,28. Комплект селфи-сьемки удачно дополняет, как и у Pro-модели, двухцветная вспышка.

Работу смартфона обеспечивает 6 нм платформа MediaTek Dimensity 1100 с графическим процессором ARM G77 MC9. Оперативная и основная память - как у Pro-модели. То же самое касается и блока основных камер.

Анонс vivo S12 Pro и vivo S12: 6,56/6,44-дюймовый AMOLED-дисплей и мощная селфи-камера 108/44 Мп


Питание берется от батареи емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Телекоммуникационная поддержка аналогична Pro-модели.

Цены на смартфон vivo S12:

  • 8 + 256 Гбайт - 439 долларов (32 300 руб.)
  • 12 + 256 Гбайт - 470 долларов (34 500 руб.)




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