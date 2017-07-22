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Анонс умных часов vivo Watch 2: AMOLED-дисплей, eSIM, LTE и 14 дней работы

23 декабря 2021, 12:07




Компания vivo представила умные часы vivo Watch 2, которые пришли на смену прошлогодней модели vivo Watch. Главная изюминка новой модели - поддержка eSIM для совершения автономных звонков без смартфона и совместимость с сетями LTE.

Умные часы заключены в корпус из нержавеющей стали диаметром 46 мм. Внутри размещен 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466х466 пикселей и плотностью 326 PPI. Поддерживается функция Always On Display, которая позволяет устройству отображать ограниченную информацию, пока часы «спят». Водонепроницаемость корпуса составляет 5 атм, что позволяет нырять в них на глубину до 50 м.

Анонс умных часов vivo Watch 2: AMOLED-дисплей, eSIM, LTE и 14 дней работы


Аппаратная начинка выстроена на базе процессора ST, играющего основную роль, и вспомогательного процессора Apollo с низким энергопотреблением. Доступны 2 Гбайт встроенной памяти для локального хранения музыки.

С включенным eSIM время автономной работы составляет до 7 дней. Если же ограничиваться использованием только Bluetooth, то срок работы часов увеличивается до 14 дней.

Анонс умных часов vivo Watch 2: AMOLED-дисплей, eSIM, LTE и 14 дней работы


Часы поставляются с голосовым помощником Jovi, NetEase Cloud Music, Himalaya и другими онлайн-сервисами. Кроме того, доступна функция SOS для экстренных контактов - чтобы осуществить вызов достаточно нажать одну кнопку.

Установленный оптический датчик частоты пульса и контроля кислорода в крови помогает следить за состоянием здоровья. Есть и прикладные датчики: акселерометр, гироскоп, датчик давления и замера высоты, геомагнитный датчик и датчик внешней освещенности.

В дополнение к мониторингу сердечного ритма, новые часы способны следить за содержанием кислорода в крови (SpO2). Они могут обнаруживать состояние стресса и предупреждать об этом. Есть также функция контроля качества сна.

Достоинством vivo Watch 2 является их универсальность. В списке поддержки 47 спортивных режимов, включая бег на открытом воздухе, бег в помещении, ходьба на открытом воздухе, плавание в бассейне, езда на велосипеде на открытом воздухе и в помещении, альпинизм, бег по пересеченной местности, эллиптический тренажер, HIIT, свободные тренировки. Имеется динамик и микрофон для голосовых вызовов.

Анонс умных часов vivo Watch 2: AMOLED-дисплей, eSIM, LTE и 14 дней работы



Окончательную полноту функциональных возможностей создают поддержка LTE через eSIM, Bluetooth 5.2 LE, GPS + ГЛОНАСС + GALILEO + Beidou м NFC для бесконтактных платежей.

vivo Watch 2 поступили в продажу по цене 203 доллара (14 900 руб.).



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