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Intel добавила в oneAPI 2022 инструменты разработки ПО для гетерогенных систем

23 декабря 2021, 14:11




Intel объявила о расширении набора функций, поддерживаемых в рамках открытой унифицированной кросс-архитектурной модели программирования oneAPI 2022. Эта стандартизированная модель упрощает разработку ПО и обеспечивает высокую производительность с ускорением вычислений без требований привязки к частным стандартам. Она позволяет также интегрировать устаревший код на платформы различных новых архитектур Intel (центральных и графических процессоров, программируемых матриц).

Intel добавила в oneAPI 2022 инструменты для разработки ПО для гетерогенных систем


В последнее обновление, обозначенное как 2021.4, вошли несколько новых функций для разработчиков:

  • первый в мире унифицированный компилятор с поддержкой C++, SYCL и Fortran,
  • реализация языка Python для центральных и графических процессоров с распараллеливанием данных,
  • инструменты для расширенного моделирования и настройки эффективности работы ускорителей,
  • средства повышения производительности для рабочих нагрузок ИИ и визуализации трассировки лучей.

Модель кроссплатформенного программирования oneAPI предоставляет специалистам инструменты для повышения продуктивности и увеличения скорости написания кода при создании кросс-архитектурных приложений.

Интерес к новым функциям объясняется прежде всего быстрым развитием гетерогенных систем. Согласно данным исследования Evans Data, 40% разработчиков ориентируются на системы, в которых используется несколько типов процессоров, процессорных ядер или сопроцессоров. Кросс-архитектурные вычисления, продвигаемые с помощью oneAPI в гетерогенных системах с использованием процессоров, графики, программируемых матриц (FPGA) и других ускорителей, способствуют более быстрому внедрению инноваций.

Наборы инструментов Intel oneAPI 2022 предоставляют полный комплект современных средств разработки, включая компиляторы, библиотеки, предварительно оптимизированные фреймворки, анализаторы и отладчики. За последний год было добавлено и улучшено более 900 функций, которые расширяют возможности каждого инструмента в основном и специализированных наборах.

В настоящее время они доступны для загрузки или использования в облаке Intel DevCloud на бесплатной основе.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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