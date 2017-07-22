Intel объявила о расширении набора функций, поддерживаемых в рамках открытой унифицированной кросс-архитектурной модели программирования oneAPI 2022. Эта стандартизированная модель упрощает разработку ПО и обеспечивает высокую производительность с ускорением вычислений без требований привязки к частным стандартам. Она позволяет также интегрировать устаревший код на платформы различных новых архитектур Intel (центральных и графических процессоров, программируемых матриц).
В последнее обновление, обозначенное как 2021.4, вошли несколько новых функций для разработчиков:
первый в мире унифицированный компилятор с поддержкой C++, SYCL и Fortran,
реализация языка Python для центральных и графических процессоров с распараллеливанием данных,
инструменты для расширенного моделирования и настройки эффективности работы ускорителей,
средства повышения производительности для рабочих нагрузок ИИ и визуализации трассировки лучей.
Модель кроссплатформенного программирования oneAPI предоставляет специалистам инструменты для повышения продуктивности и увеличения скорости написания кода при создании кросс-архитектурных приложений.
Интерес к новым функциям объясняется прежде всего быстрым развитием гетерогенных систем. Согласно данным исследования Evans Data, 40% разработчиков ориентируются на системы, в которых используется несколько типов процессоров, процессорных ядер или сопроцессоров. Кросс-архитектурные вычисления, продвигаемые с помощью oneAPI в гетерогенных системах с использованием процессоров, графики, программируемых матриц (FPGA) и других ускорителей, способствуют более быстрому внедрению инноваций.
Наборы инструментов Intel oneAPI 2022 предоставляют полный комплект современных средств разработки, включая компиляторы, библиотеки, предварительно оптимизированные фреймворки, анализаторы и отладчики. За последний год было добавлено и улучшено более 900 функций, которые расширяют возможности каждого инструмента в основном и специализированных наборах.
В настоящее время они доступны для загрузки или использования в облаке Intel DevCloud на бесплатной основе.
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