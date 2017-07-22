Продажа Huawei WATCH GT в последние годы была весьма успешной. На этой основе серия Huawei WATCH 3 была подвергнута дальнейшей сублимации, и с концепцией дизайна «WATCH is WATCH» в 2021 году она продолжит прилагать все усилия с точки зрения времени автономной работы, управления здоровьем и экологии. Это будут новые флагманские умные часы. Больше внимания уделяется тому факту, что на этот раз HarmonyOS предустановлена на Huawei WATCH 3, как на сотовых телефонах Huawei и других конечных устройствах. Это означает, что Huawei WATCH 3 может дальше расширяться за счет инновационной экосистемы HarmonyOS от трех областей: «самодостаточность», «сторонние приложения» и «полнофункциональная емкость» до новых границ сценариев приложений для умных часов.
ВНЕШНИЙ ВИД И КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ: ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЧАСЫ С ЧУВСТВОМ НАУКИ И ТЕХНИКИ
Huawei WATCH 3 был разработан, чтобы избежать холода технологий, поскольку по словам самого Huawei, «WATCH is WATCH».
Корпус часов Huawei Watch 3 выполнен из нержавеющей стали 316L. После холодной ковки и отверждения PVD-покрытия у покрытия не возникает проблем с ежедневными мелкими царапинами и коррозией сварных швов. Кроме того, ручная полировка придает металлической поверхности удивительный блеск и шелковистость, которая отличается высоким качеством и может сравниться с традиционными часами высокого класса. На задней панели Huawei WATCH 3 используется интегрированная крышка часов из керамики + сапфира. Помимо стандартного ремешка из фторкаучука и кожи, браслеты Huawei WATCH 3 также предлагают варианты плетеных нейлоновых ремешков и металлических ремешков. Я сам считаю, что браслет из фторкаучука может адаптироваться к более сложным условиям и, безусловно, более прочен. Конечно, три других типа имеют свои особенности и хорошего качества.
КОНФИГУРАЦИЯ ФУНКЦИЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ: С HARMONYOS ДЛЯ ПОЛЕЗНОГО ОПЫТА
Когда я испытал HarmonyOS на часах, меня впервые поразило, что пользовательский интерфейс сильно изменился. После нажатия на заводную головку введенный центр приложения становится шахматной доской с внешним кругом и внутренним квадратом с круговым рисунком циферблата.
Huawei WATCH 3 поддерживает не только сенсорное управление на экране. Пользователи также могут свободно изменять и настраивать значки на рабочем столе, поворачивая увеличение и уменьшение масштаба, локальные или глобальные точки обзора для более эффективного просмотра приложений. Похвально, что в этом процессе Krone также имитирует соответствующую вибрационную обратную связь, которая тесно связана со скоростью. В сочетании с динамическим эффектом настройки одной камеры интерактивный опыт может дать почти полную оценку.
Благодаря добавлению HarmonyOS пользователи могут испытать различные игровые процессы, включая обычные циферблаты, даже игровые диски, видеодиски и т. д. HarmonyOS также предлагает новую логику работы для Huawei WATCH 3. Главный диск - это центр управления, когда вы скользите сверху вниз, и центр уведомлений, когда вы скользите снизу вверх.
Функция eSIM продолжается на Huawei WATCH 3, т.е. H. она может звонить, получать SMS и выходить в Интернет независимо от своего мобильного телефона. Даже если сотового телефона нет, важные звонки и информация не будут пропущены. Даже Huawei WATCH 3 имеет независимые модули Wi-Fi, Bluetooth и NFC, которые являются «лучшим резервом», если батарея вашего мобильного телефона разрядится или произойдет авария.
С точки зрения богатства рынка приложений доступны такие приложения, как AutoNavi Maps, Sina News, Xunfei Yuji и Oriental Fortune, которые широко используются в материковом Китае, и даже в них появляются некоторые относительно редкие нишевые приложения.
Huawei всегда очень интересовалась спортом и здоровьем. Благодаря использованию различных датчиков, Huawei WATCH 3 был улучшен в области спорта, здравоохранения и высокой точности мониторинга. Среди них 19 профессиональных спортивных режимов. Функции управления здоровьем стали более многочисленными, и в дополнение к частоте сердечных сокращений, насыщению крови кислородом, мониторингу сна и мониторингу давления добавлено определение температуры тела. Во время пандемии Covid-19 аномальные реакции организма обнаруживаются быстрее и достигается своевременная профилактика и лечение.
Такое устройство smartwatch с набором функций, почти приближенным к смартфону, не будет скомпрометировано с точки зрения времени автономной работы? К счастью, в этой работе используется двухъядерная архитектура, которая может переключать платформу нагрузки в соответствии с реальной ситуацией и экономить электроэнергию. Согласно официальным данным, Huawei-WATCH-3 может поддерживать 3 дня в обычном режиме и 14 дней в режиме сверхдлительного времени автономной работы.
РЕЗЮМЕ
Как умные часы, watch 3 huawei действительно мощные. Они похожи на игрока десятиборья, поддерживают виртуальные карты eSIM и имеют больше функций для спорта и здоровья. Если вы пользуетесь телефоном Android не под брендом Huawei, многие из основных преимуществ HUAWEI WATCH 3 также можно использовать в обычном режиме. В частности, для пользователей Huawei эти часы могут выполнять многие функции связывания с устройствами, оснащенными HarmonyOS. Общий интеллектуальный опыт - на шаг впереди других брендов на рынке. Цена на HUAWEI WATCH 3 не из дешевых, но это определенно самые подходящие умные часы для опытных пользователей Huawei.