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AMD раскроет детали архитектуры Zen 4 следующего поколения на выставке CES 2022

23 декабря 2021, 15:42




AMD подтвердила готовность рассказать на предстоящей выставке Consumer Electronics Show (CES) 2022 о своих новых процессорах с архитектурой Zen 4 следующего поколения. Соответствующее заявление сделал от лица компании в интервью Forbes Марк Пейпермастер, ее технический директор.

В частности, Марк Пейпермастер сказал: «Мы рады раскрыть некоторые дополнительные подробности о запуске наших новых продуктов, которые способны произвести яркие впечатления. Мы собираемся сделать ряд объявлений о Zen 4 сначала на выставке CES, а позднее, в течение 2022 года, поделиться другими анонсами».

AMD раскроет детали архитектуры Zen 4 следующего поколения на выставке CES 2022


По сути его заявление было расценено, что AMD не собирается объявлять на предстоящей выставке CES 2022 о начале продаж процессоров Zen 4 следующего поколения. Компания собирается ограничиться раскрытием некоторых их ключевых особенностей.

Архитектура Zen 4 была первоначально анонсирована в октябре 2020 года вместе с анонсом процессоров линейки Ryzen 5000.

Презентация намечена на 4 января 2022 года. На мероприятии должна выступить Лиза Су, генеральный директор AMD. Ожидается, что она расскажет о процессорах Ryzen серии 6000, графике Radeon и технологиях Ryzen 3D V-Cache.

AMD раскроет детали архитектуры Zen 4 следующего поколения на выставке CES 2022


AMD уже подтвердила, что будущие чипы Zen 4 следующего поколения будут производиться по 5-нм техпроцессу. Эксперты считают, что производство будет размещено на фабрике ее нынешнего партнера - компании TSMC.

По предварительным данным, производительность новых чипсетов возрастет примерно на 40%. Ожидается, что эти процессоры будут совместимы с сокетом AM5 (LGA). В определенной степени этот шаг входит в противоречие традиционной приверженности AMD к сокетам PGA, похоже, решение уже принято.



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