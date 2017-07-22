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Bauhutte выпустила массажер MSG-01H-BK для рук геймеров

23 декабря 2021, 16:19




Японская компания Bauhütte выпустила ручной массажер MSG-01H-BK для геймеров. Согласно сразу же появившимся отзывам, это - лучший подарок, который когда-либо предлагался геймерам к Новому году.

Что такое MSG-01H-BK от Bauhütte?

Bauhütte выпустила массажер MSG-01H-BK для рук геймеров


Это - массажер для рук, которые способен не только расслабить, но и доставить удовольствие. Он имеет функцию подогрева, которая даст рукам успокоиться после напряженной игровой сессии.

Bauhütte выпустила массажер MSG-01H-BK для рук геймеров


Массажер представляет собой специально разработанную систему из «подушек безопасности», с помощью которых происходит разминание усталых рук и пальцев. MSG-01H-BK умеет массировать как правую, так и левую руку. Есть отдельный массаж для пальцев, в том числе для большого.

Bauhütte выпустила массажер MSG-01H-BK для рук геймеров Bauhütte выпустила массажер MSG-01H-BK для рук геймеров


Производитель советует пользоваться массажером не только после игровых сессий, но и заранее. В этом случае пригодится режим обогрева без массажа. Это позволит разогреть мышцы рук и пальцы, подоготовить их к баталиям.

В массажере имеется не менее 15 зон массажа. Выбор, которые будут действовать в текущем сеансе массажа, зависит от режима. Можно выбирать между общим режимом массажа и специальным режимом для пальцев.

Все режимы предусматривают выбор уровня оказываемого давления (всего три уровня). Имеется автоматический таймер с максимальным периодом контроля 10 минут.

Bauhütte выпустила массажер MSG-01H-BK для рук геймеров


Цена MSG-01H-BK в Японии - 145 долларов (10 600 руб.).



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