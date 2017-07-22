Японская компания Bauhütte выпустила ручной массажер MSG-01H-BK для геймеров. Согласно сразу же появившимся отзывам, это - лучший подарок, который когда-либо предлагался геймерам к Новому году.
Что такое MSG-01H-BK от Bauhütte?
Это - массажер для рук, которые способен не только расслабить, но и доставить удовольствие. Он имеет функцию подогрева, которая даст рукам успокоиться после напряженной игровой сессии.
Массажер представляет собой специально разработанную систему из «подушек безопасности», с помощью которых происходит разминание усталых рук и пальцев. MSG-01H-BK умеет массировать как правую, так и левую руку. Есть отдельный массаж для пальцев, в том числе для большого.
Производитель советует пользоваться массажером не только после игровых сессий, но и заранее. В этом случае пригодится режим обогрева без массажа. Это позволит разогреть мышцы рук и пальцы, подоготовить их к баталиям.
В массажере имеется не менее 15 зон массажа. Выбор, которые будут действовать в текущем сеансе массажа, зависит от режима. Можно выбирать между общим режимом массажа и специальным режимом для пальцев.
Все режимы предусматривают выбор уровня оказываемого давления (всего три уровня). Имеется автоматический таймер с максимальным периодом контроля 10 минут.
Цена MSG-01H-BK в Японии - 145 долларов (10 600 руб.).