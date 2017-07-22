Компания Huawei объявила о выпуске умных часов Huawei Watch D. Самой ожидаемой функцией стало их умение измерять артериальное давление. Многих привлечет также функция снятия электрокардиограммы.
Еще до официального анонса устройство прошло сертификацию в Государственном управлении Китая по лекарственным средствам. В результате новая модель была аттестована как медицинское устройство класса II.
Впервые в новых часах появилась функция измерения артериального давления. Она реализована за счет специального ремешка со встроенной изогнутой миниатюрной манжетой. Внутри оригинальной конструкции размещен полимер, устойчивый к растяжению и застежка-бабочка. Снятие давление происходит как у обычного тонометра, за счет работы воздушных микронасосов, обхватывающих манжету. Как сообщает разработчик, точность измерения давления имеет погрешность ± 3 мм рт.ст.
Модуль высокопроизводительного датчика ЭКГ поддерживает сбор сигналов. Он генерирует отчеты ЭКГ в режиме реального времени и показывает на экране возникающие риски атеросклероза и аритмии. Помимо контроля кислорода в крови, сна и стресса, часы умеют также измерять температуру тела.
Часы оснащены 1,64-дюймовым сенсорным AMOLED-экраном с разрешением HD (456х280 пикселей). Качество экрана отражает линеатура 326 PPI.
Часы поддерживают более 70 спортивных режимов и использует приложение Huawei Sports Health для контроля состояния здоровья, монитор сердечного ритма HUAWEI TruSeen 5.0+, функцию отслеживания сна Huawei TruSleep 2.0, функцию контроля стресса Huawei TruRelax. Данными о состоянии здоровья можно обмениваться среди членов семьи.
Часы имеют встроенный аккумулятор емкостью 451 мАч, что обеспечивает до 7 дней автономной работы.
Часы Huawei Watch D стоят 469 долларов (34 500 руб.).