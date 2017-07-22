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Анонс ноутбука Huawei MateBook X Pro 2022: увеличен размер экрана, повышено разрешение до 3,7K

23 декабря 2021, 23:03




Компания Huawei объявила о выпуске обновленного ноутбука MateBook X Pro 2022, пришедшего на смену модели MateBook X Pro, выпущенной в начале 2020 года. Новый ноутбук немного подрос (взамен 13,9 дюйма теперь диагjналь его экрана составляет 14,2 дюйма), повысилось качество выводимого изображения (3K -> 3,7K). Но все по порядку.

Новый ноутбук оснащен 14,2-дюймовым мультисенсорным LTPS-дисплеем с разрешением 3120x2080 пикселей. Поддерживается 10-точечная система контроля касаний. Частота обновления экрана составляет 90 Гц, яркость - 500 нит, уровень искажений ΔE <1, коэффициент контрастности - 1500:1. Получилась добротная, современная модель.

Анонс ноутбука Huawei MateBook X Pro 2022: увеличен размер экрана, повышено разрешение до 3,7K


Дисплей ноутбука оборудован функцией интеллектуальной яркости, которая позволяет динамически регулировать ее в соответствии с условиями окружающего освещения. Имеется сертификат оборудования TÜV Rheinland Low Blue Light, гарантирующий соблюдение норм на паразитное синее излучение.

Аппаратная начинка MateBook X Pro 2022 представлена в двух вариантах. Первый - процессор Intel Core i5-1155G7 Tiger Lake-U 11-го поколения с тактовой частотой 2,5 ГГц (в режиме Turbo до 4,5 ГГц); второй - процессор Intel Core i7-1159G7 Tiger Lake-U 11-го поколения с частотой 2,9 ГГц (в режиме Turbo до 4,9 ГГц). Поддержка графики реализована на базе Intel Iris Xe.

Анонс ноутбука Huawei MateBook X Pro 2022: увеличен размер экрана, повышено разрешение до 3,7K


Для работы используется 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR4 и твердотельный накопитель NVMe PCIe 512 Гбайт / 1 Тбайт.

Мощный аппаратный арсенал использует новую систему охлаждения с двумя вентиляторами Shark Fin. Вместе с ними используются конструкции со сверхтонкими модулями VC для отвода тепла. По словам производителя, интеллектуальная система контроля температуры способна регулировать ее с помощью обратной связи в реальном времени. Это гарантирует тихий режим работы системы охлаждения.

Мощность аккумулятора составляет 60 Втч. Он поддерживает быструю зарядку через разъем USB-C мощностью 65 Вт.

Ноутбук имеет большой трекпад со 100% покрытием обнаружения. Он поддерживает шесть простых дополнительных жестов. Например, касанием костяшками пальцев можно создать снимки экрана, а жестом смахивания производить регулировку громкости.

Имеется полноразмерная клавиатура с ходом клавиш 1,5 мм и многоуровневой регулировкой подсветки. Сканер отпечатков пальцев находится на кнопке питания.

Huawei MateBook X Pro поставляется с динамиками Huawei Sound 6. С помощью функции Huawei Sound можно создавать иммерсивный эффект объемного звука. Микрофоны объединены в общую схему из четырех входов, что обеспечивает высокое качество шумоподавления с помощью AI. Такая система микрофонов позволяет устойчиво улавливать голос на расстоянии до 5 м с любой стороны (360°).

Анонс ноутбука Huawei MateBook X Pro 2022: увеличен размер экрана, повышено разрешение до 3,7K


Ноутбук Huawei MateBook X Pro 2022 продается по цене:

  • Intel Core i5-1155G7, 16 Гбайт + 512 Гбайт - 1491 долларов (109 500 руб.)
  • Intel Core i7-1159G7, 16 Гбайт + 512 Гбайт - 1648 долларов (121 000 руб.)
  • Intel Core i7-1159G7, 16 Гбайт + 1 Тбайт - 1962 доллара (144 000 руб.)




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