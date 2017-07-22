Компания Huawei объявила о выпуске первого в своей коллекции складного смартфона-раскладушки P50 Pocket.
Телефон оснащен 6,9-дюймовым складным OLED-экраном с разрешением FHD+ (2790x1188 пикселей). Дисплей имеет практически классические пропорции (21:9). Частота обновления экран составляет 120 Гц, частота дискретизации касания - 300 Гц. Применяется дисплейная технология PWM dimming, которая позволяет повысить удобство работы с экраном и его экологичность. Обеспечена 100% поддержка цветовой гаммы DCI-P3. По данным компании, на этапе производства на экран устанавливается инновационная нанооптическая пленка, которая позволяет избавиться от паразитных отражений на стекле, повышая тем самым четкость картинки.
Примечательной дисплейной новинкой, реализованной в новом смартфоне Huawei P50 Pocket, является его второй экран, расположенный на внешней панели. Он доступен и используется в сложенном состоянии смартфона.
Этот небольшой 1,04-дюймовый сенсорный внешний экран изготовлен по технологии AMOLED и имеет необычную круглую форму. Экран позволяет проверять входящие текстовые сообщения, расписания и другую информацию. С его помощью можно отвечать на звонки, делать быстрые селфи и выполнять другие операции, такие как управление музыкой или навигация. Все делается одним жестом с касанием.
Дизайн смартфона даже стандартной модели Huawei P50 Pocket выглядит впечатляюще. Используется цвет «Черный обсидиан» (Obsidian Black), который имеет блестящую зеркальную текстуру. Эта поверхность белого цвета создает эффект мерцания, которые возникают на стекле с микрогравировкой.
Но Huawei не ограничилась только этим дизайном и выпустила премиальную, по-настоящему дизайнерскую модель - Huawei P50 Pocket Premium Edition. При ее разработке принимал участие известный дизайнер в сегменте Haute Couture Ирис Ван Херпен. Предложенный им орнамент с покрытием внешней поверхности смартфона узорами золотого тона отличается плавностью и создает, со слов производителя, потрясающий эффект.
Много внимания при разработке смартфона было уделено созданию многомерного шарнира. Для этого были исследованы различные усиленные варианты конструкции из инновационных материалов. Была поставлена цель - сделать так, чтобы смартфон можно было легко складывать и раскладывать при любых условиях. Но главное - при этом не должно образовываться даже признаков складок. Система складывания смартфона должна позволять мгновенно превращать его из карманного устройства в первоклассный полноэкранный телефон.
Похоже, Huawei удалось достичь поставленной цели. Смартфон не имеет даже малейших признаков утолщений в области шарнира.
На внешней стороне смартфона размещен блок камер. В дополнение к 40-мегапиксельной основной камере с диафрагмой f/1.8, там установлены 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2.2 и 32-мегапиксельная камера Ultra Spectrum с диафрагмой f/1,8. Имеются также 10-канальный мультиспектральный датчик, лампа подсветки Ultra Spectrum и лазер AF. Фронтальная камера имеет разрешение 10,7 Мп и диафрагму f/2.2.
HUAWEI Ultra Spectrum Camera. Get creative! Unveil patterns that were previously hidden. Capture the world in ways you've never seen before with the all-new camera feature on #HUAWEIP50Pocket. pic.twitter.com/rTNG5hqLsY
Со слов Huawei, предложенный комплект позволяет делать красивые снимки даже при полной темноте. Матрица камеры Ultra Spectrum Camera Matrix позволяет добиться яркости и резкости для любого снимка.
Интересный физиоэффект связан с использованием камеры Ultra Spectrum. У нее есть функция, которая позволяет проверить покрытие лица солнцезащитным кремом. Она помогает эффективно защитить кожу от пагубного воздействия солнечных лучей.
Аппаратной основой для нового телефона служит мобильная 5-нм платформа Snapdragon 888 4G с графическим процессором Adreno 660. На пару с ней установлены 8/12 Гбайт оперативной памяти и 256/512 Гбайт основной памяти. Программной оболочкой для глобальной версией служит EMUI 12 на базе Android.
Телефон укомплектован аккумулятором емкостью 4000 мАч со сверхбыстрой зарядкой Huawei мощностью 40 Вт.
Телеком-поддержка представлена в следующей конфигурации: dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.2 LE, GPS (двухдиапазонный L1 + L5), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)