РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Xiaomi 12 Pro не разогревается выше 43,5 °C даже при запуске игры King of Glory

24 декабря 2021, 12:09




Компания Xiaomi раскрыла некоторые важные подробности, касающиеся ее будущего флагманского смартфона Xiaomi 12 Pro. Они касаются в основном работы чипсета и дисплея. Сообщается, что этот еще не выпущенный смартфон не разогревается выше 43,5 °C даже при запуске игры King of Glory. Оценки делались в игровых сессиях длительностью более 30 минут. Секрет достигнутого результата лежит в использовании новой технологии динамического планирования производительности процессора.

Сообщается, что компания проделала большую работу над улучшением системы контроля температуры устройства. Была разработана названная технология, которая будет иметь огромное значение при использовании смартфона для игр или для запуска интенсивно потребляющих энергию рабочих программ.

Xiaomi 12 Pro не разогревается выше 43,5 °C даже при запуске игры King of Glory

Тизер по контролю температуры Xiaomi 12 Pro


Как сообщает Xiaomi, при тестировании смартфона Xiaomi 12 Pro было зарегистрировано, что после разогрева аппарат достигает равновесной стабильной температуры 43,5 °С и выше не нагревается. Эффект был зарегистрирован при прогонах игры King of Glory (Honor of Kings) в течение примерно получаса при выводе на весь экран с высшим уровнем качества.

Как отмечает Xiaomi, в ходе игры применялась технология динамического планирования производительности процессора. Она осуществляла анализ заполнения контентом игрового экрана в режиме реального времени и осуществляла динамическое планирование производительности чипсета Snapdragon 8.

Как заявил Лей Цзюнь, основатель и генеральный директор Xiaomi, технология динамического планирования производительности позволяет интеллектуально формировать прогноз достигаемого качества изображения и объема выполняемых операций в режиме реального времени. С ее помощью производится мгновенная перенастройка объема выводимого контента, частоты обновления экрана и частоты замены контента на устройстве.

Xiaomi 12 Pro станет первым смартфоном в линейке Xiaomi, который оснащен экраном с разрешением 2K второго поколения. Он уже получил рейтинг A+ от DisplayMate и даже успел установить 15 новых рекордов. Это указывает на его готовность для запуска наиболее требовательных мобильных игр на смартфоне.

С другой стороны, ожидается также появление смартфонов Xiaomi 12 и 12X, которые будут оснащены 6,28-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ от компании TCL CSOT - компании Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd (CSOT), принадлежащей холдингу TCL, ведущего мирового поставщика панелей для телевизоров и других устройств.

Подтверждено, что оба смартфона будут работать на новом чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Эти устройства будут поставляться с предустановленным пользовательским интерфейсом MIUI 13 на базе Android 12. Смартфоны Xiaomi серии 12 должны появиться в конце декабря.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

Читайте также:

  • Анонс складного смартфона Huawei P50 Pocket: инновации, дизайн, гиперспектральная камера
  • Анонс vivo S12 Pro и vivo S12: AMOLED-дисплей и мощная двойная селфи-камера
  • Honor подтвердил слухи о складном смартфоне Magic V
  • Анонс iQOO Neo 5 SE: 6,67-дюймовый дисплей, Snapdragon 870, до 12 Гбайт ОЗУ и ценник от $344
  • Анонс iQOO Neo 5S: недорогой смартфон с флагманскими характеристиками

    • предыдущая новость
    Анонс складного смартфона Huawei P50 Pocket: инновации, дизайн, гиперспектральная камера

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучшая материнская плата Лучший бюджетный процессор Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    24 декабря, 2021

    Xiaomi 12 Pro не разогревается выше 43,5 °C даже при запуске игры King of Glory

    23 декабря, 2021

    Анонс складного смартфона Huawei P50 Pocket: инновации, дизайн, гиперспектральная камера

    Анонс ноутбука Huawei MateBook X Pro 2022: увеличен размер экрана, повышено разрешение до 3,7K

    Умные часы Huawei Watch D впервые научились измерять артериальное давление

    Bauhutte выпустила массажер MSG-01H-BK для рук геймеров

    AMD раскроет детали архитектуры Zen 4 следующего поколения на выставке CES 2022

    HUAWEI WATCH 3 В ТЕСТЕ: ФЛАГМАНСКИЕ УМНЫЕ ЧАСЫ HUAWEI

    Intel добавила в oneAPI 2022 инструменты разработки ПО для гетерогенных систем

    Анонс умных часов vivo Watch 2: AMOLED-дисплей, eSIM, LTE и 14 дней работы

    Анонс vivo S12 Pro и vivo S12: AMOLED-дисплей и мощная двойная селфи-камера

    22 декабря, 2021

    Samsung откажется от Android в пользу новой ОС Fuchsia

    С процессорами Intel Core Alder Lake-S будут поставляться кулеры Laminar RH1, RM1 и RS1

    Apple готова доставлять Mac, iPhone, iPad и Apple Watch бесплатно в течение 2 часов

    Процессор Intel Core i9-12900HK опередил AMD Ryzen 9 5900HX почти в 1,5 раза

    Honor подтвердил слухи о складном смартфоне Magic V

    LG покажет работающие технологии для сетей 6G на выставке в Южной Корее

    Dell выпустила «убийственное» обновление BIOS для своих компьютеров

    NetApp представила новую СХД AFF A900 для корпоративных приложений

    21 декабря, 2021

    BestBuy раскрыл цены на процессоры Intel Core 12-го поколения Alder Lake-S

    Первая AR/VR-гарнитура Apple появилась на рендерах

    ССЫЛКИ