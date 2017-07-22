Компания Xiaomi раскрыла некоторые важные подробности, касающиеся ее будущего флагманского смартфона Xiaomi 12 Pro. Они касаются в основном работы чипсета и дисплея. Сообщается, что этот еще не выпущенный смартфон не разогревается выше 43,5 °C даже при запуске игры King of Glory. Оценки делались в игровых сессиях длительностью более 30 минут. Секрет достигнутого результата лежит в использовании новой технологии динамического планирования производительности процессора.
Сообщается, что компания проделала большую работу над улучшением системы контроля температуры устройства. Была разработана названная технология, которая будет иметь огромное значение при использовании смартфона для игр или для запуска интенсивно потребляющих энергию рабочих программ.
Тизер по контролю температуры Xiaomi 12 Pro
Как сообщает Xiaomi, при тестировании смартфона Xiaomi 12 Pro было зарегистрировано, что после разогрева аппарат достигает равновесной стабильной температуры 43,5 °С и выше не нагревается. Эффект был зарегистрирован при прогонах игры King of Glory (Honor of Kings) в течение примерно получаса при выводе на весь экран с высшим уровнем качества.
Как отмечает Xiaomi, в ходе игры применялась технология динамического планирования производительности процессора. Она осуществляла анализ заполнения контентом игрового экрана в режиме реального времени и осуществляла динамическое планирование производительности чипсета Snapdragon 8.
Как заявил Лей Цзюнь, основатель и генеральный директор Xiaomi, технология динамического планирования производительности позволяет интеллектуально формировать прогноз достигаемого качества изображения и объема выполняемых операций в режиме реального времени. С ее помощью производится мгновенная перенастройка объема выводимого контента, частоты обновления экрана и частоты замены контента на устройстве.
Xiaomi 12 Pro станет первым смартфоном в линейке Xiaomi, который оснащен экраном с разрешением 2K второго поколения. Он уже получил рейтинг A+ от DisplayMate и даже успел установить 15 новых рекордов. Это указывает на его готовность для запуска наиболее требовательных мобильных игр на смартфоне.
С другой стороны, ожидается также появление смартфонов Xiaomi 12 и 12X, которые будут оснащены 6,28-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ от компании TCL CSOT - компании Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd (CSOT), принадлежащей холдингу TCL, ведущего мирового поставщика панелей для телевизоров и других устройств.
Подтверждено, что оба смартфона будут работать на новом чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Эти устройства будут поставляться с предустановленным пользовательским интерфейсом MIUI 13 на базе Android 12. Смартфоны Xiaomi серии 12 должны появиться в конце декабря.