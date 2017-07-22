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Tesla решила отказаться от игр в автомобиле под давлением NHTSA

24 декабря 2021, 14:01




Национальное управление по безопасности движения на трассах (NHTSA) - агентство исполнительного департамента Минтранса США, ведет расследование по алгоритму работы функции Passenger Play в автомобилях Tesla. Данная функция теперь позволяет играть в видеоигры во время вождения автомобиля.

Поводом для запуска расследования стало выпущенное летом этого года обновление прошивки ПО для автомобиля Tesla. Суть нововведения стоит в том, что если раньше игры были доступны только во время стоянки автомобиля, то после обновления появилась возможность для запуска видеоигр также во время движения.

Tesla решила отказаться от игр в автомобиле под давлением NHTSA


В частности, NHTSA сообщает: «Управление по расследованию рекламаций по инцидентам (The Office of Defects Investigation, ODI) запустило процедуру получения предварительной оценки (Preliminary Evaluation, PE) для определенных моделей автомобилей Tesla выпуска 2017-2022 года (Tesla Model 3, Model S, Model X и Model Y). Эти транспортные средства изучаются на предмет допустимости игрового процесса через основной центральный сенсорный экран, даже когда автомобиль находится в движении». Отмечается, что выводимое на экран изображение доступно и с водительского сиденья. Речь идет о работе функции Passenger Play. Предполагается, что эта функция может отвлекать водителя от контроля движения на трассе, что может привести к росту риска аварии.

Как сообщает Guardian, причиной для расследования стала поступившая жалоба на возможные инциденты, которые могут произойти в результате работы данной функции. О реальных фактах ранее произошедших инцидентов не сообщается. Более того, отмечается, что до сих пор не было зафиксировано официально ни одного инцидента по данной проблеме.

Guardian уже сообщила, что представители Tesla заявили о готовности отказаться от введенных изменений и вернуться к прежнему режиму, когда игры были доступны только при неподвижном автомобиле. Комментарий от Tesla не поступал по причине того, что у этой компании нет PR-отдела по связям с общественностью.

Сообщается, что очередное обновление с «откатом» к прежней интерпретации функции Passenger Play для автомобилей Tesla выйдет в ближайшем будущем. В то же время расследование продолжится, сообщает NHTSA:



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