Во время брифинга, который проводила лицензионная комиссия в составе Форума HDMI в преддверие выставки CES 2022, было заявлено, что в стандарте 2.1 скоро появится дополнительная версия HDMI 2.1a.
Интерфейс High Definition Multimedia Interface (HDMI) предназначен для описания протокола передачи цифровых видеоданных высокого разрешения и многоканальных цифровых аудиосигналов с защитой от копирования. Стандарт HDMI 2.1 обеспечивает пропускную способность до 48 Гбит/с и служит для предоставления поддержки передачи контента с высоким разрешением 4K, 8K и 10K при высокой частоте обновления экрана.
Отличительной особенностью новой версии HDMI 2.1a станет поддержка набора функций Source-Based Tone Mapping (SBTM). Они служат для контроля отображение тонов, опираясь на данные источника данных. Новый набор призван улучшить восприятие HDR-контента и оптимизировать его доставку.
Применение технологии SBTM требует, чтобы исходные и целевые устройства поддерживали новый стандарт HDMI 2.1a. В связи с этим, комиссия HDMI LA высказала пожелания, что производители учтут предлагаемые изменения и выпустят обновления прошивок для своих устройств.
Ожидается, что внедрение SBTM окажется полезным для развития настольных и игровых систем, например, использующих многооконные среды. В случае поддержки SBTM, устройство, поставляющее данные, сможет управлять отображением тонов на устройствах вывода. Это позволит выводить контент, оптимизированный под требования SDR или HDR.
Отмечается, что SBTM не предназначен для замены существующих технологий HDR, таких как HDR10, HLG. Новая функция позволит обогатить опыт применения HDR, предлагая более широкий спектр возможностей для оптимизации.
Суть новой функции SBTM состоит в том, что этот стандарт позволяет выполнять часть операций по отображения HDR-контента на стороне источника данных, а не на стороне конечного устройства, где данные отображаются, как это делается до сих пор.
Особое значение SBTM приобретает, когда применяется режим «картинка-в-картинке» для ситуаций отображения в разных окнах контента HDR и SDR.