Компания Club 3D представила интеллектуальную зарядную док-станцию CSV-1568 с тремя дисплейными выходами и интерфейсом USB Gen 2 Type-C. Это интегрированное решение позволяет не только обеспечить передачу данных по всем основным каналам (видео, данные, Ethernet и аудио), но и использовать ее для подзарядки ноутбука.
Для подключения ноутбука можно использовать разъемы Type-C и Thunderbolt 3. С помощью док-станции можно подключить до трех мониторов при работе в Windows, однако при подключении компьютеров под MacOS X на базе процессоров Intel поддерживается подключение только одного дисплея.
Док-станция заключена в металлический корпус, причем в комплекте имеется специальная боковая подставка, которая позволяет разместить ее в устойчивом положении вертикально на столе. Для зарядки Smart PD установлен блок питания мощностью 120 Вт.
Устройство имеет четыре разъема под видео (один из них может применяться в режиме MST), четыре порта USB для передачи данных (2 USB-A 10G, 1 Type-C 10G, 1 USB-A 5G), один порт USB-A для быстрой интеллектуальной зарядки, один разъем Gigabit Ethernet и два аудиопорта (аудио 3,5 мм, Toslink) для прослушивания музыки.
Кроме того, док-станция оснащена двойным разъемом питания (зарядка PD Type-C или источник питания постоянного тока 120 Вт).
Новая док-станция будет доступна с начала января 2022 года.